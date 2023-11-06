Экс-аналитик ЦРУ: провал на Украине и ближневосточный кризис поставят крест на будущем НАТО

В интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс ждёт неминуемый финал из-за фиаско, которое он потерпел в украинском конфликте. Более того, по словам эксперта, ещё большую угрозу для западного военного блока представляет возможное вступление Турции в вооружённую борьбу с Израилем.

Каким вы видите будущее НАТО? Мы видим раскол на Украине и в Израиле. Турция совершенно не согласна со странами НАТО. Каким вам видится будущее НАТО?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я не думаю, что у НАТО есть будущее. НАТО не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту на Украине, конфликту России против Украины. И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в НАТО после США, а за ней следовала Турция.

Хотя Украина не была членом НАТО, но при этом она располагала значительной военной силой: танками, реактивными самолётами, транспортными летательными аппаратами с неподвижным крылом и вертолётами. Она была разгромлена.

И всё это, несмотря на все советы, материальные поставки и политическую поддержку со стороны НАТО. Чиновники ездят туда (в Киев. — ИноТВ), чтобы попозировать перед президентским дворцом в обнимку с Зеленским.

И всё это обернулось провалом. А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки и избавляться от вещей, чтобы дистанцироваться от Украины.

Но я думаю, что самая большая угроза для НАТО исходит со стороны Израиля. Потому что, если Турция решит совершить военное вмешательство против Израиля, то песенка НАТО будет спета.

Дата публикации 05 ноября 2023 года.