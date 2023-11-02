Экс-сотрудник Госдепа: если бы Зеленский заключил мир с Россией, его бы сразу устранили

Запад не оставил Зеленскому выбора: «Повесим вон на том дереве, если заключишь мир с Путиным». Такую версию высказал экс-сотрудник Госдепа США Мэттью Хо в интервью Judging Freedom. Он напомнил, что Россия и Украина были готовы заключить мирное соглашение ещё в марте 2022 года, однако такое развитие событий не устроило бы Запад. И теперь Зеленскому не остаётся ничего, кроме как продолжать вести эту заведомо проигранную войну.

МЭТТЬЮ ХО, экс-сотрудник Госдепа США: Вспомните. Зеленский вступает в должность. Он избран, всенародно избран на мирных условиях. Говорит, что пойдёт на мирные переговоры с Владимиром Путиным, что они будут решать проблемы дипломатическим путём, обсуждать войну на востоке Украины. Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: «Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир».

Его собственные люди угрожали ему убийством, если он пойдёт на переговоры с Путиным?

МЭТТЬЮ ХО: Именно так, всё верно. А потом пришли американцы, и, я уверен, что и британцы тоже — они иногда ведут себя похлеще нас. Приходят американцы и говорят: «Мы, пожалуй, не будем мешать. Вон то дерево, да? О нём вы говорите?»

Они припоминают ему, что было в 2014 году, государственный переворот, и говорят: «Янукович смог уехать в Россию. А ты никуда не сможешь. Кстати, вон то дерево…» На него оказывается огромное давление. А потом американцы и британцы заявляют: «Мы тебя поддержим! Мы дадим тебе всё необходимое для того, чтобы мир увидел в тебе защитника демократии, защитника свободы, защитника своего народа от Владимира Путина и его полчищ».

И тогда, конечно, провокация за провокацией, отказ от переговоров — и Россия вторгается. Зеленский моментально, почти сразу после вторжения говорит: «А знаете что, нам не нужно членство в НАТО — мы можем сохранить нейтралитет». Россия и Украина начинают долгие недели мирных переговоров в феврале и марте 2022 года. Сначала в Белоруссии, потом в Турции. Они широко документируются, широко освещаются. Вырабатывается мирное соглашение из 15 пунктов.

А потом снова вступают американцы и британцы и говорят: «Не делай этого. Ты не посмеешь этого сделать. Помнишь 2014 год? Помнишь про дерево? Мы ведь дадим тебе всё необходимое, чтобы ты смог противостоять России и победить её. Ты станешь Черчиллем». Такую судьбу они ему пророчили — Черчилль своего времени. «Ты станешь героем истории!»

И он повёлся. Он со всем согласился. И теперь он ещё больше ввергает свой народ в эту заведомо проигранную войну.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.