Дуглас Макгрегор: украинцы не понимают, что ими манипулируют в этом конфликте

Украинцы как народ не понимают, насколько ими манипулируют в этом конфликте, уверен Дуглас Макгрегор. В интервью Стивену Гарднеру он отметил, что Украина сама не понимает причин этого конфликта. Также, по словам бывшего полковника, у США попросту нет уважения к культуре и образу жизни других стран. США действуют далеко за пределами своих интересов и ничего не поменяется, пока этот режим в Вашингтоне будет оставаться у власти.

Последний вопрос. Считаете ли вы, что проблема на Ближнем Востоке и в Израиле более опасна для мирового порядка и стабильности, чем ситуация с Россией и Украиной?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, потому что в Москве есть рациональный участник событий. В Вашингтоне такого нет. И в этом вся проблема. Рациональный участник сидит в Москве и говорит: «Слушайте, я не хочу убивать украинцев». Он никогда и не хотел. Вот чего люди не понимают. Русские смотрят на украинцев как на православных славян. Зачем им убивать? Им не оставили выбора.



Украинцы как народ не понимают, насколько ими манипулируют в этой войне. Украинцы очень хорошие люди. Они ратуют за свою нацию, они преданы своему делу, но они живут прошлым. Они принимают Россию за Советский Союз. Но это не так. Они видят в России коммунизм. Но это не так. И это способствовало разжиганию этой ужасной, бессмысленной, разрушительной войны.



Мы должны остановить её. И я думаю, что главы европейских государств, которые придут к власти после того, как сместят нынешних, в конечном итоге сделают это. Они будут способствовать тому, чтобы положить этому конец. Но здесь, пока этот режим в Вашингтоне остаётся у власти, ничего не изменится. Нас будут втягивать в войну на Ближнем Востоке, что просто не имеет никакого смысла, что в конечном итоге, я думаю, уничтожит Израиль.



Я не вижу никакого трезвого анализа. И опять же во многом это наше невежество и самонадеянность. Ну, знаете, арабы, они ничего не могут сделать правильно. Кто они такие? О, турки, кто они? Иранцы, кто они? Мы отвергаем всех, кто отличается от нас. Мы делали это до Второй мировой войны. Мы отмахнулись от японцев ещё до высадки в Нормандии. Если вы только почитаете характеристики, которые давались немецкой армии. Они были крайне причудливыми. О, немцы не умеют думать, у них нет инициативы. Кому это в голову пришло? Это была армия без тактической авиационной поддержки, которая практически завела нас в тупик. Нам потребовались месяцы, чтобы их одолеть. Так что это смешно.



Мы высокомерны, мы невежественны, у нас нет уважения к чужой культуре и образу жизни, потому что мы продолжаем настаивать на том, что, если ты не такой, как мы, другими словами, если ты не принимаешь то, что мы считаем подходящим для тебя с нашей точки зрения («демократия» — это слово, которым постоянно злоупотребляют), тогда ты враг и заслуживаешь худшего, что смешно, абсурдно, никогда не имело никакого смысла и не имеет сегодня.



Но как убедить американцев отказаться от этого крайнего высокомерия, которое прививалось нам последние 30 лет? Это всегда было проблемой, но сейчас она вышла из-под контроля. Я, честно говоря, не верю, что рядовой американец, если бы его спросили в бюллетене: «Поддерживаете ли вы участие в региональной войне на Ближнем Востоке», ответил бы «да». Я так не думаю. Есть предел. Вашингтон говорил, что ни от одной нации нельзя ожидать, что она выйдет за пределы своих собственных интересов. Он был прав. Мы действуем далеко за пределами своих интересов. Я бы сказал, в течение последних 30 лет, а возможно, и дольше.



Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.