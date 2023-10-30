BI: Украина сильно отстаёт от России по объёмам производства и качеству беспилотников

Украина серьёзно уступает России по количеству и качеству боевых беспилотников. Как пишет Business Insider, сотрудница Атлантического совета Мелинда Хэринг побывала на передовой и увидела, что Киеву катастрофически не хватает операторов БПЛА, а имеющиеся у неё дроны — это просто «бесполезный хлам».

С начала российской спецоперации власти Украины стараются изображать себя смелыми и стойкими, способными справляться с подавляющим военным превосходством противника и его господством в небе благодаря изобретательности украинского народа. Одним из проявлений этой изобретательности стала партия морских беспилотников, для создания которых был объявлен сбор средств. Однако, пишет Business Insider, по словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Мелинды Хэринг, которая только что вернулась из поездки на украинскую передовую, Киеву придётся многое наверстать, прежде чем он сможет хотя бы надеяться на достижение паритета с Москвой.

«Украинцы сильно отстают от русских в вопросе беспилотников, а ведь это оружие будущего, — сказала Хэринг. — Украине не хватает операторов БПЛА, и у неё слишком мало современных беспилотников».

Хэринг рассказала, что «посетила школу для операторов беспилотников» и что она «видела кучу дронов» — от разведывательных БПЛА, которые помогают в определении целей для артиллерийского огня, до дронов-камикадзе, которые должны наносить удары по позициям противника. Ей даже предоставили возможность поуправлять одним из дронов. И она осталась разочарованной.

«Многие дроны плохого качества. Просто бесполезный хлам. Они сделаны на китайских фабриках, а там никто не уделяет внимания деталям. В них не хватает запчастей. Они приходят уже сломанными», — сказала Хэринг.

Как отмечает издание, вскоре после начала российской специальной военной операции интернет наводнили видеоролики с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2, которые один украинский чиновник назвал «супероружием». Но Россия быстро адаптировалась, усовершенствовав свои средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы до такой степени, что дроны TB2 больше не появляются на передовой.

Кроме того, Россия активизировала применение собственных беспилотников. Она тоже использует дешёвые китайские запчасти и успешно применяет беспилотники для нанесения ущерба противнику, демонстрируя, что качество сборки не слишком важно, если дрон должен взорваться во время своего первого полёта.

Украина тоже начала производить беспилотники собственными силами. В сентябре одна украинская компания сообщила, что её новые ударные дроны Punisher способны обходить российские средства электронного подавления и что она поставила вооружённым силам страны более десятка таких беспилотников. Однако именно в вопросе выпуска качественных БПЛА внутри страны в коммерческих масштабах Украина и отстаёт от своего противника, который обладает существенным преимуществом в сфере военно-промышленного производства.

Правительство страны пообещало в следующем году потратить более $1 млрд на наращивание парка дронов. Однако люди на местах чувствуют, что БПЛА играют слишком важную роль, чтобы оставлять их на усмотрение государства.

«Думаю, для меня разочарованием стало то, что украинское правительство создало массу шума вокруг этого, но, если поговорить с местными активистами и людьми, которые пытаются заполнять пробелы на местах, они скажут, что усилий правительства недостаточно, что субсидий, которые выделяет правительство, слишком мало, — пояснила Хэринг. — Именно поэтому украинское гражданское общество снова старается компенсировать нехватку, пытается обучать операторов дронов и самостоятельно закупать БПЛА».