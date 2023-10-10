ND: Швеция намерена резко усилить видеонаблюдение за гражданами для борьбы с организованной преступностью

Правительство Швеции планирует расширить возможности полиции по наблюдению за гражданами в целях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью, пишет издание Nya Dagbladet. Для выявления нежелательных личностей планируется использование технологии искусственного интеллекта по распознаванию лиц, увеличение количества видеокамер, а также патрулирование беспилотными летательными аппаратами с визуальной фиксацией.

Правительство Швеции намерено значительно усилить видеонаблюдение за согражданами для выявления нежелательных личностей и борьбы с организованной преступностью. Для этого планируется задействование технологии искусственного интеллекта по распознаванию лиц, а также увеличение количества видеокамер, сообщает Nya Dagbladet.

«В ситуации, когда всё меньше людей осмеливаются обращаться в полицию, доказательства с помощью технических средств приобретают решающее значение. Уже давно известно, что видеокамеры здесь играют важную роль», — заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер.

Полномочия правоохранительных органов планируется расширить, в том числе для ведения видеонаблюдения с помощью беспилотников. Кроме того, полиции будет проще использовать камеры без необходимости информировать об этом общественность. К 2024 году шведские полицейские получат в своё распоряжение 2,5 тыс. камер вместо предполагавшихся ранее 1,6 тыс.

«Это имеет большое практическое значение для предотвращения новых перестрелок и взрывов, а возможности полиции по выявлению и преследованию преступников значительно улучшатся. Речь идёт о создании более простых и понятных правил и тем самым о расширении возможностей использования камер и других эффективных инструментов в борьбе с преступностью», — приводит слова министра издание Nya Dagbladet.

Ранее британская организация по борьбе за гражданские свободы Big Brother Watch вместе с несколькими другими некоммерческими организациями призвала к немедленному прекращению использования технологии распознавания лиц, предупреждая о рисках слежки в отношении политических диссидентов.

По мнению представителей организации, такая «опасная авторитарная технология» может превратить всё население в ходячие удостоверения личности под постоянным контролем полиции. Big Brother Watch отмечает, что камеры с использованием искусственного интеллекта несовместимы с традиционными демократическими принципами и что у властей нет морального права использовать этот тип технологий против своих собственных граждан.

В то же время член шведского парламента от партии либералов Мартин Мелин убеждён, что вопрос конфиденциальности не играет решающей роли для населения, которое перепугано захлестнувшей страну волной насилия. По его словам, шведы больше беспокоятся о том, что их дом «разнесут на куски» или что их «пристрелят, когда они пойдут в магазин за покупками», резюмирует Nya Dagbladet.