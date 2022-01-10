Valeurs actuelles: жители Бордо требуют установить камеры для защиты от квартирных краж

Жители одного из кварталов Бордо устали от неоднократных ограблений и написали петицию в администрацию с требованием усилить видеонаблюдение на улицах города, пишет Valeurs actuelles. Заместитель мэра по вопросам безопасности планирует разместить в этом квартале временную камеру по примеру других французских городов: если эта мера докажет свою эффективность, камера может стать постоянной.

С недавних пор в квартале Сен-Жёнес в Бордо возросло число квартирных ограблений и прочих мелких преступлений, рассказывает Valeurs actuelles. Не в силах больше терпеть неоднократные нарушения своих прав, местные жители требуют от администрации основательно подойти к решению этой проблемы.

Как рассказывает издание, в январе инициативная группа запустила петицию, обращаясь к мэру-экологу Пьеру Юрмику. «Мы собрали 86 подписей под нашей петицией на бумаге и в интернете, — объяснил в интервью газете Sud-Ouest один из участников. — Мы требуем, чтобы мэр усилил видеонаблюдение».

Со своей стороны заместитель мэра по вопросам безопасности Амин Смии внимательно следит за развитием ситуации. Он признаёт, что «иногда по соседству мог образоваться сквот, что приводило к росту происшествий», но в данном случае дело не в этом. Тем не менее чиновник думает установить на улице мобильную видеокамеру: он планирует узнать детали в муниципальной полиции города Аркашрна недалеко от Бордо, где также применяют эту технологию. «Если временная установка (камеры. — ИноТВ) принесёт результаты, мы её оставим», — приводит Valeurs actuelles слова заммэра.