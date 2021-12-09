France 3: о проблемах с юмором — мэр французского Сердона запретил снегу падать на его город

Дефицит бюджета в одной из коммун Франции послужил поводом для шуточного указа: мэр Сердона запретил снегу падать на город, потому что некоторые из его 800 жителей возмутились занесёнными дорогами и перебоями с электричеством после прошедшего снегопада. В то же время глава администрации указал, что реально решить проблему можно с помощью покупки нового трактора для уборки снега, однако у городского бюджета нет на это средств, рассказывает France 3.

Во Франции мэр Сердона, где проживает 800 человек, решил с юмором рассказать о финансовых проблемах администрации и 6 ноября подписал указ, запрещающий «снегу падать на его город», сообщает France 3.

В документе глава посёлка Марк Шёван говорит об «особенностях снега, который этой зимой состоит из застывших частичек воды, которые падают на землю», а также указывает на настойчивые жалобы части населения, что «снег холодный, мокрый и скользит». Чтобы дать понять, кому косвенно адресованы эти маленькие колкости, мэр упоминает о «замечаниях некоторых жителей», многие из которых переехали из города, но, «хотя сами решили жить в гористой местности, по-прежнему думают, что живут в центре Лиона и жалуются на состояние наших дорог зимой и перебои с электричеством в деревне».

Как пишет французский сайт, новое постановление с печатью главы поселения — это только последний этап в цепочке неприятных происшествий. Всё началось в конце ноября, когда сломался городской трактор, который здесь используют для расчистки снега. Как назло, на следующий же день начался сильный снегопад: дороги на время занесло, а деревня на три дня осталась без света, потому что под тяжестью снега ветки деревьев упали на линии электропередач. «Я получил не знаю сколько звонков и электронных сообщений с требованием решить эту проблему», — рассказал изданию Марк Шёван. Он и его заместители приложили все усилия для исправления ситуации, однако, как добавил мэр, «один из местных жителей упрекнул нас в том, что качество обслуживания у нас не такое, как в центре Лиона».

Глава Сердона заявил в интервью, что у него не было никакого опыта в политике до того, как его выбрали на эту должность в 2020 году. «Я узнаю много новых вещей, и это очень обогащает, но в то же время это тяжело, — признаётся Шёван. — Люди звонят нам по любому поводу, мы первые, к кому они обращаются». И он оправдывает их доверие: «Люди не знают, что вечером в воскресенье именно мы с помощником очищаем проезд от упавших деревьев, на собственных машинах и с личными инструментами».

Административная должность также возлагает на Марка Шёвана обязанность сделать сложный выбор: покупка нового трактора обойдётся в сумму €150 тыс., что составляет четверть бюджета. Мэр объясняет, что в таком случае он не сможет, как планировалось, спасти городскую бакалейную лавку, на которую также придётся потратить крупную сумму. С помощью своего нового указа глава Сердона обращается в том числе к властям, сожалея об отмене налога на недвижимость, который раньше позволял городам сохранить свою финансовую автономию.

Не имея возможности купить новый трактор без отказа от других необходимых коммуне инвестиций, Шёван рассчитывает брать его напрокат, даже если это будет стоить «намного дороже». С точки зрения отчётности такие затраты будут считаться техническим обслуживанием и ремонтом, а не капиталовложением. К тому же в таком случае мэрии не придётся выходить за рамки разрешённой законом задолженности, отмечает France 3.