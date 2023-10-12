NTD: беспилотник, имитирующий полёт птицы, поможет экономить энергию

Учёные Делфтского технического университета в Нидерландах хотят научить беспилотник летать как птица, а вернее — парить, используя восходящие потоки воздуха. Как передаёт NTD, исследователи надеются, что данная технология в будущем поможет строить экономичные летательные аппараты.

Вот такой простой на вид беспилотник построили учёные Делфтского технического университета в Нидерландах. Но задача у маленького самолёта довольно сложная. Ему надо научиться летать как птица, а вернее — парить, используя восходящие потоки воздуха.

СУНЮ ХВАН, руководительница проекта: Мы имитируем поведение птиц в полёте. Например, во время охоты пустельги парят в воздухе, то есть не машут крыльями. Так они берегут силы, ведь на полёт уходит много энергии.

Восходящие потоки образуются, когда ветер встречается с препятствиями. Наталкиваясь на холмы, горы или леса, он поднимается вверх. Птицы интуитивно находят такие потоки и используют их.

Исследователи создали программное обеспечение, которое помогает беспилотнику вести себя как птица.

СУНЮ ХВАН: Специальный контроллер полёта с алгоритмом поиска находит подходящее место, где можно парить, отключив двигатели.

В обычных условиях беспилотник использует двигатели 38 процентов всего времени полёта. А когда имитирует поведение птиц – 0,25 процента.

БАРТ РЕМЕС, учёный: Мы знали, что это возможно, поскольку так делают птицы. Но мы не понимали, что можно сберечь очень много энергии. С помощью симуляций и экспериментов в аэродинамической трубе мы ясно увидели, что восходящие потоки идеальны для полётов. Алгоритм определяет наилучшее место. Поэтому нужно направить туда самолёт, и он будет оставаться в воздухе, пока есть воздушный поток. При этом можно лететь, не используя двигатели.

Новую технологию ещё предстоит оценить учёным-специалистам. А пока исследователи продолжают эксперименты. Они надеются, что эта технология в будущем поможет строить экономичные летательные аппараты.

Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.