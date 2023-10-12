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NTD: беспилотник, имитирующий полёт птицы, поможет экономить энергию
Учёные Делфтского технического университета в Нидерландах хотят научить беспилотник летать как птица, а вернее — парить, используя восходящие потоки воздуха. Как передаёт NTD, исследователи надеются, что данная технология в будущем поможет строить экономичные летательные аппараты.
Вот такой простой на вид беспилотник построили учёные Делфтского технического университета в Нидерландах. Но задача у маленького самолёта довольно сложная. Ему надо научиться летать как птица, а вернее — парить, используя восходящие потоки воздуха.
 
СУНЮ ХВАН, руководительница проекта: Мы имитируем поведение птиц в полёте. Например, во время охоты пустельги парят в воздухе, то есть не машут крыльями. Так они берегут силы, ведь на полёт уходит много энергии.
 
Восходящие потоки образуются, когда ветер встречается с препятствиями. Наталкиваясь на холмы, горы или леса, он поднимается вверх. Птицы интуитивно находят такие потоки и используют их.
 
Исследователи создали программное обеспечение, которое помогает беспилотнику вести себя как птица.
 
СУНЮ ХВАН: Специальный контроллер полёта с алгоритмом поиска находит подходящее место, где можно парить, отключив двигатели.
 
В обычных условиях беспилотник использует двигатели 38 процентов всего времени полёта. А когда имитирует поведение птиц – 0,25 процента.
 
БАРТ РЕМЕС, учёный: Мы знали, что это возможно, поскольку так делают птицы. Но мы не понимали, что можно сберечь очень много энергии. С помощью симуляций и экспериментов в аэродинамической трубе мы ясно увидели, что восходящие потоки идеальны для полётов. Алгоритм определяет наилучшее место. Поэтому нужно направить туда самолёт, и он будет оставаться в воздухе, пока есть воздушный поток. При этом можно лететь, не используя двигатели.
 
Новую технологию ещё предстоит оценить учёным-специалистам. А пока исследователи продолжают эксперименты. Они надеются, что эта технология в будущем поможет строить экономичные летательные аппараты.
 
Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NTD США Северная Америка
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