Эффективные убийцы артиллерии — 19Forty Five высоко оценил работу российских «Ланцетов»

Беспилотники «Ланцет» оказались огромным успехом для России в украинском конфликте. Они доказали свою способность поражать широкий спектр целей, включая танки и даже самолёты, и при этом стали самой большой угрозой для артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны ВСУ, пишет 19FortyFive.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» — выдающийся успех для России. В украинском конфликте этот дрон-камикадзе доказал свою способность поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и даже находящиеся на земле самолёты, пишет 19FortyFive.

Но, по мнению издания, наибольшую тревогу у западных аналитиков должно вызывать то, что эти беспилотники имеют впечатляющий послужной список в борьбе с вражеской артиллерией и системами ПВО. Особенно с учётом информации, что российская армия получает всё больше этих БПЛА, и, следовательно, «угроза станет ещё выше».

Впервые «Ланцет», который производит дочерняя компания концерна «Калашников» Zala, был представлен в 2019 году. Беспилотник выпускается в двух вариантах. «Изделие-52», которое имеет два заметных Х-образных крыла и несёт боевую часть весом 6,5 фунта, и «Изделие-51», у которого масса боевой части составляет 11 фунтов, утверждает 19FortyFive.

По словам западных экспертов, существуют признаки того, что российская оборонная промышленность наращивает производство «Ланцетов». Более того, беспилотник продолжают усовершенствовать, что приводит к созданию «более продвинутых конструкций».

Анализ опубликованных в интернете видеороликов свидетельствует о том, что «Ланцеты» уничтожили 200 и повредили сотни единиц техники на Украине. А с учётом того, что каждый беспилотник стоит порядка $35 тыс., а каждая подбитая им мишень — миллионы, то он является чрезвычайно эффективным с точки зрения затрат, обращает внимание 19FortyFive.

Согласно анализу, 25% целей составляли лёгкая бронетехника и танки, в том числе немецкий «Леопард-2». Существует предложение, что сначала машина была обездвижена миной или ракетой, прежде чем её добил «Ланцет».

Но независимо от того, был ли БПЛА единственной причиной уничтожения танка, из этого эпизода можно сделать вывод, что даже самая новая и лучше всего защищённая бронетехника уязвима для ударов «Ланцета» с большого расстояния. При этом необходимо учёсть, что один «Леопард-2» стоит $11 млн, то есть как порядка 300 «Ланцетов», подчёркивается в статье.

Ещё 15% целей оказались украинские ЗРК и радиолокационные системы. Обычно они располагаются в нескольких километрах от линии фронта, но не настолько далеко, чтобы оказаться за пределами досягаемости «Ланцета». Выведение этих средств из строя позволяет России использовать своё превосходство в воздухе, считает издание.

На сегодняшний день наибольшее количество видеороликов показывают атаки «Ланцетов» на украинскую артиллерию, как буксируемую, так и самоходную. Кроме того, в недавнем отчёте британского оборонного аналитического центра RUSI отмечается, что российские войска широко используют эти дроны в качестве контрбатарейного оружия.

Ещё одно беспокойство у экспертов вызывает то, что радиус действия этих «убийц артиллерии» расширяется. В сентябре российский «Ланцет» уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29, преодолев расстояние не менее 50 миль.

Успех «Ланцета» вдохновил ряд российских компаний и волонтёрских групп на создание недорогих аналогов. Они предлагают аналогичные возможности за меньшую стоимость. По мнению производителей, войска смогут получить тысячи таких БПЛА.

«Барражирующие боеприпасы не списывают со счетов танки и артиллерию. Но они могут привести к увеличению потерь и стимулировать появление новых типов мышления и новых стилей ведения боевых действий. Украине и остальному миру предстоит усвоить трудные уроки», — заключает 19FortyFive.