Включение Украины в Евросоюз станет ошибкой: оно не принесёт пользы украинцам и подготовит почву для новых военных конфликтов, считает французский коммунист Винсент Буле. На страницах L’Humanité он подчеркнул, что прежде всего необходимо начать мирные переговоры, которые приведут к подписанию договора о гарантиях суверенитета и нейтралитета Украины, а также безопасности её жителей — как украинцев, так и русских.

Присоединение Украины к Евросоюзу станет ошибкой и не принесёт никакой пользы украинцам, пишет в L’Humanité французский коммунист Винсент Буле. По его словам, такой шаг прежде всего станет серьёзной социо-демократической проблемой, потому что расширение либерально-капиталистической Европы усугубит положение рабочего класса. Он напоминает, что после принятого в 2014 году Соглашения об ассоциации в Польшу перебралось более миллиона украинцев, однако это не помогло им улучшить своё материальное состояние.

Кроме того, Украина не соответствует так называемым Копенгагенским критериям для присоединения к альянсу. По результатам исследования неправительственной организации Transparency International в 2021 году, Украина заняла первое место по коррупции среди европейских стран. На восстановление страны придётся потратить огромную сумму — в июне её предварительно оценили в $411 млрд, что вызывает опасения в использовании средств не по назначению.

Наконец, вхождение в состав ЕС означает, что на страну распространится действие статьи 42.7 Договора о Европейском союзе, которая гарантирует коллективную помощь в случае нападения. Некоторые её положения даже более строгие, чем в аналогичной Пятой статье Устава НАТО. В то же время в марте 2022 года ЕС взял курс на укрепление связей с НАТО, и, следуя такой политической и военной логике, можно считать, что присоединение Украины к ЕС означает её вхождение в Атлантическое пространство. Такой шаг создаёт условия для будущих военных конфликтов.

В заключение Винсент Буле говорит о других перспективах для Украины. Сперва ей в срочном порядке необходимо начать мирные переговоры — без прекращения боевых действий ничего не получится. Следующим этапом станет подписание договора о гарантиях, с одной стороны, суверенитета и нейтралитета Украины, а с другой — безопасности всего населения — как украинцев, так и русских. На основе этого договора получится перестроить общеевропейское пространство коллективной безопасности, где не будет место ни НАТО, ни США.