JF: Зеленский говорит о единстве, а подразумевает совершенно противоположное

Зеленский в ужасе, что к нему угасает интерес. Поэтому выступает с пугающей речью, говоря о единстве и намекая на третью мировую войну. Однако он играет с огнём и имеет в виду совершенно противоположное. Он больше похож на персонажа из фильма, чем на разумного лидера, который хочет остановить кровопролитие, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью каналу Judging Freedom. В ядерную эпоху нельзя забывать про дипломатию, иначе это приведёт к катастрофе.

Он (Зеленский), должно быть, в ужасе, что неоконы и глобалисты потеряют интерес к нему. Я даже не представляю, что бы он такого мог сказать, чтобы показаться рациональным парламентской ассамблее НАТО. Я даже не знал, что такая штука существует. Парламент НАТО? Профессор Сакс?

ДЖЕФФРИ САКС, профессор: Я даже не уверен, но я думаю, он подразумевал парламентариев из стран — членов НАТО, а не парламент НАТО. Так что это парламентарии из натовских стран. Самое пугающее — это даже не призыв, а предсказание третьей мировой войны.





Это нельзя исключать. Мы живём в мире жестокости и в мире, где отсутствует дипломатия. Мы живём в мире многочисленных обид и оружия. И при этом мы не общаемся. Соединённые Штаты не разговаривают с Россией, еле-еле разговаривают с Китаем. Само собой, нет диалога с Ираном.





И правда состоит в том, что существует реальная возможность, что эти войны будут разрастаться всё шире до полной катастрофы. Кстати, динамика войны такова, что она распространяется, если только не найдутся достаточно умные лидеры, чтобы её остановить.





А у американцев после Второй мировой сложился такой образ мышления, что войны не останавливают, их ведут до полного поражения врага. Безоговорочная капитуляция — вот американская идея. Но проблема в том, что в наше время такая идея является невозможной. А эта невозможность неприемлема в американской идеологии, среди нынешних лидеров.

Мы живём в ядерный век, когда безоговорочная капитуляция оппонента невозможна. Мы живём в то время, когда технологический потенциал ведения войны распространён гораздо шире, чем нам хотелось бы верить.





Мы считали, что Путин никогда не сможет противостоять натовскому оружию. Мы думали, что он просто отступит. Мы много чего думали. Израильтяне думали, что они в полной безопасности, и нет никаких причин вести переговоры с палестинцами по какому бы то ни было поводу. Они в это действительно верили всего несколько дней назад.





Но в нашем мире такой тип мышления ошибочный. Если нет дипломатии, то не будет и мира. А если не будет мира, то война будет распространяться. Поэтому так пугает выступление Зеленского. Это больше похоже на клип из кинофильма, а не на настоящую дискуссию.





Он выглядит, как персонаж в каком-то фильме, и он таковым и был, ведь это было его карьерой. Поэтому всё это похоже на кино, не ожидаешь такое увидеть в жизни. И когда он говорит о единстве, он имеет в виду совершенно противоположное. Он подразумевает, что «наша сторона должна победить другую сторону».





Он говорит о самом глубоком разделении из возможных и даже признаёт, что это может означать третью мировую войну, но при некоторых обстоятельствах мы должны быть едины. «Мы» значит «наша сторона».

Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.