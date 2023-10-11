Myśl Polska: за помощь Варшавы Киеву расплачиваются польские налогоплательщики

С самого начала российской спецоперации Варшава оказывала Киеву обширную помощь, однако эта политика обернулась для неё полным провалом: расходы несут отнюдь не политики, а польский налогоплательщик, которому внушили, будто того требуют «польские национальные интересы». Как пишет Myśl Polska, получив жалобу, поданную Киевом на Польшу в ВТО, власти начали корректировать своё отношение к соседу, однако исправить сложившуюся ситуацию будет проблематично.

С начала украинского конфликта польские власти однозначно встали на сторону Киева, последовательно участвуя в оказании ему всевозможной помощи. Как пишет Myśl Polska, эта помощь имела — и до сих пор имеет — различные аспекты: политические, экономические или военные. Но связанные с ней расходы несут отнюдь не политики, а польский налогоплательщик, которому внушили, будто того требуют «польские национальные интересы». И лучше всего отношение польского правительства к Украине после начала конфликта иллюстрирует заявление бывшего заместителя министра иностранных дел Лукаша Ясины, который заявил: «Мы являемся слугами украинского народа».

Как отмечает автор статьи, согласно официальным данным на февраль 2023 года, за год конфликта Польша потратила на помощь Украине 56,6 млрд злотых, что составляет почти 2% ВВП, в том числе €2,4 млрд в виде военной техники. Кроме того, Польша была и остаётся своего рода представителем Киева на международной арене, требуя от западных стран увеличения поставок оружия Украине. Эта политика чрезвычайно рискованна, поскольку ведёт к дальнейшему обострению отношений с Россией и угрожает втянуть Польшу в военный конфликт.

Но помощь Украине имеет не только военное измерение. По официальным данным польской Пограничной службы, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли более 15,8 млн беженцев с Украины. При этом нужно учитывать, что лишь небольшой процент этих людей соответствует критериям беженца, изложенным в Женевской конвенции.

«Украинские «беженцы» в Польше получают бесплатное медицинское обслуживание, а их дети — бесплатное образование и право на социальные пособия. В это же самое время польские граждане месяцами ждут визитов к врачам-специалистам», — отмечает автор статьи.

Однако эта «самоуничижительная и верноподданническая позиция польских властей» по отношению к Украине в последнее время была несколько скорректирована. На это повлияла жалоба, поданная киевскими властями на Польшу, а также Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию в связи с продлением эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которое было введено Еврокомиссией в мае этого года. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Нью-Йорке: «Некоторые наши друзья в Европе разыгрывают в политическом театре спектакль о солидарности, а создают зерновой триллер. Может показаться, что они играют свои роли, но на самом деле они помогают подготовить почву для московского актёра».

«Воистину «прекрасная» благодарность за поддержку Украины на миллиарды злотых, оказанную Польшей с начала конфликта. Это называется кусать руку, дающую хлеб, иначе не скажешь. Это был ушат холодной воды на головы польских политиков, которые внезапно проснулись, как говорят у нас в народе, с рукой в ночном горшке. Нет сомнений, что польская политика поддержки Украины обернулась полным провалом», — заключает автор материала.