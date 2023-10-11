Myśl Polska: за помощь Варшавы Киеву расплачиваются польские налогоплательщики
С начала украинского конфликта польские власти однозначно встали на сторону Киева, последовательно участвуя в оказании ему всевозможной помощи. Как пишет Myśl Polska, эта помощь имела — и до сих пор имеет — различные аспекты: политические, экономические или военные. Но связанные с ней расходы несут отнюдь не политики, а польский налогоплательщик, которому внушили, будто того требуют «польские национальные интересы». И лучше всего отношение польского правительства к Украине после начала конфликта иллюстрирует заявление бывшего заместителя министра иностранных дел Лукаша Ясины, который заявил: «Мы являемся слугами украинского народа».
Как отмечает автор статьи, согласно официальным данным на февраль 2023 года, за год конфликта Польша потратила на помощь Украине 56,6 млрд злотых, что составляет почти 2% ВВП, в том числе €2,4 млрд в виде военной техники. Кроме того, Польша была и остаётся своего рода представителем Киева на международной арене, требуя от западных стран увеличения поставок оружия Украине. Эта политика чрезвычайно рискованна, поскольку ведёт к дальнейшему обострению отношений с Россией и угрожает втянуть Польшу в военный конфликт.
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