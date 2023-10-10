NYT: «чепуха и безумие» — жажда власти заставляет серого кардинала Польши демонизировать Германию, разрушая единство Европы

Правящая партия Польши «Право и справедливость» в рамках предвыборной кампании развернула настоящее шельмование Германии: агитаторы ПИС называют Берлин кукловодом, стоящим за оппозицией, и требуют от него репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой, пишет The New York Times. Как установил корреспондент издания, пообщавшись с польскими политиками, такой курс, возмущающий и немцев, и многих поляков и подрывающий европейскую солидарность, избрал лидер ПИС Ярослав Качиньский, который пользуется в Польше огромным влиянием.

Нынешним летом, когда в Польше и Прибалтике нарастали опасения по поводу «возможного нападения с востока», посольства Варшавы в Литве и ряде других европейских стран обратились в дипредставительства Германии с запросом о срочном совещании. Однако обсудить польские дипломаты хотели отнюдь не ход военных действий на Украине и не риск «штурма со стороны Белоруссии», а тему куда менее насущную — обращённое к немецкой стороне требование Варшавы выплатить репарации в размере более $1 трлн за ущерб, нанесённый стране нацистами во время Второй мировой войны, пишет The New York Times.

Как разъясняет корреспондент американской газеты, вопрос репараций, который на самом деле был урегулирован много десятилетий тому назад, является «идеей фикс» председателя правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПИС) Ярослава Качиньского. Тот в очередной раз поднял её на прошлой неделе, выступая на митинге своих сторонников перед намеченными на следующее воскресенье всеобщими выборами: Качиньский заявил, что добиться выплат от Берлина — «дело чести» для поляков.

Впервые о репарациях, общий объём которых требователи постоянно переоценивают, но пока установили на отметке $1,3 трлн, в Польше заговорили несколько лет назад, однако теперь тема звучит с новой силой, и неспроста — господин Качиньский активно ищет способы обеспечить своей партии третью подряд победу на выборах, констатирует NYT. Как разъясняет журналист издания, одним из главных инструментов для мобилизации электората в арсенале ПИС выступают нападки на Германию и её якобы тесные отношения с оппозицией.

Основным оппонентом для партии на выборах выступает Гражданская коалиция, объединяющая правых центристов и прогрессистов, недовольных жёстким курсом нынешнего правительства по таким вопросам, как аборты и права меньшинств. Согласно свежим соцопросам, ПИС опережает соперника, но совсем с небольшим отрывом, а значит, ни одной из сил, скорее всего, не удастся занять достаточно кресел в парламенте, чтобы сформировать правительство самостоятельно, и итоги выборов на деле будут зависеть от того, насколько успешно выступят партии помельче, среди которых — ультраправые, выступающие против оказания поддержки Украине, а также коалиция левых сил, говорится в материале NYT.

Тот факт, что ПИС ныне разжигает антигерманские настроения, дабы забрать себе голоса националистов, хорошо иллюстрирует, насколько серьёзным закулисным влиянием пользуется Ярослав Качиньский: занимая сейчас пост зампреда правительства, не дающий ему серьёзных полномочий, он тем не менее определяет курс Варшавы по большей части вопросов, пишет корреспондент The New York Times. «Он всегда был одержим Германией, — рассказывает журналисту Радослав Сикорский, который во времена премьерства Качиньского занимал пост министра обороны. — Получить хоть какие-то деньги у нас шансов никаких, зато это хороший способ подогреть электорат». По словам Сикорского, Качиньский «виртуозно умеет играть на страхах и на худших чертах нашего народа».

Ещё дальше заходит политтехнолог Бартломей Райхерт, который сотрудничал с ПИС в 2005-м, когда брат-близнец Ярослава Качиньского Лех, погибший в 2010-м в авиакатастрофе под Смоленском, баллотировался на президентских выборах, одержав в итоге победу: по мнению Райхерта, председатель правящей партии настолько влиятелен, что является в стране «номером один, два и три». Основанная политтехнологом консалтинговая компания GDS арендует помещение рядом с офисом Качиньского в центре Варшавы — и, как отмечает Райхерт, туда регулярно наведываются и польский премьер Матеуш Моравецкий, и другие ключевые фигуры руководства страны. «Там-то важные решения и принимаются», — иронизирует эксперт.

Проработавший много лет казначеем ПИС, Станислав Костжевский называет Качиньского «очень умным человеком», который, «разумеется, не верит» в хитроумные теории заговора о Германии, распространяемые ныне государственным телевидением Польши. «Всё это — такая чепуха, но она срабатывает, — возмущается Костжевский в беседе с корреспондентом NYT. — Мне, как поляку, стыдно за глупость своего народа».

Как констатирует журналист американского издания, шельмование Германии не только позволяет эксплуатировать обиды, оставшиеся со времён Второй мировой, в ходе которой погибли около 6 млн поляков, но и служит для превращения скучных споров о налоговых ставках и пенсионном возрасте в увлекательный политический спектакль. В этом действе лидеру Гражданской коалиции Дональду Туску отводится роль марионетки Берлина и, как выражался Ярослав Качиньский, «олицетворения чистого зла», которое должно быть «морально уничтожено». В риторике Качиньского Туск выступает национал-предателем, стремящимся сдать Польшу во имя интересов Германии и России, пишет корреспондент NYT. Такой нарратив был, к примеру, выражен в недавно показанном в телеэфире агитационном ролике, по сюжету которого господин Качиньский отвечает на звонок германского посла: услышав от дипломата требование снова поднять пенсионный возраст до 67 лет (таким он был как раз при премьерстве Туска с 2007 по 2014 год, однако ПИС снова опустила его до 65), лидер партии власти резко отказывает, подчёркивая, что Варшава больше не слушается приказов Берлина, как это было при Туске.

Изображение Германии как «зловещей силы», стоящей за Туском, помимо прочего, позволяет нынешнему руководству Польши объяснить его давно уже тянущийся конфликт по целому ряду вопросов с Европейским союзом, который Качиньский называл «четвёртым рейхом», возглавляемым Германией, — и, что характерно, Туск до возвращения в 2019-м на польскую политическую арену занимал пост председателя Европейского совета, пишет NYT.

По словам Станислава Костжевского, Качиньского никогда не привлекали деньги и роскошная жизнь — к примеру, водит он самую обыкновенную «шкоду». Настоящей его страстью всегда была политика — и после гибели брата, сдерживавшего его худшие импульсы, он стал холодным и циничным лидером и вскоре окружил себя «людьми, которые говорят ему лишь то, что он хочет слышать», рассуждает бывший казначей ПИС.

Государственное телевидение Польши вот уже несколько недель регулярно показывает в новостных выпусках один и тот же коротенький видеофрагмент выступления Туска, говорящего на немецком языке: «За Германию!» Эти слова политик произнёс в 2021 году во время речи, в которой он благодарил Христианско-демократическую партию Германии за роль, которую та сыграла в улаживании внутриевропейских разногласий после завершения холодной войны, — но политтехнологи ПИС не погнушались грубо выдрать фразу из контекста, и теперь пользуются ею в качестве главного свидетельства в пользу того, что Туск является «прихвостнем» Берлина, пишет NYT.

Попытки правящей партии консолидировать свой ядерный электорат, состоящий главным образом из людей старшего возраста, проживающих в провинции и плохо относящихся к иностранцам, повергают в шок как немцев, озабоченных сохранением послевоенного примирения, так и тех поляков, которые хотели бы, чтобы их страна была серьёзным игроком в международных отношениях, говорится в материале издания. На прошлой неделе в Варшаве прошла конференция по безопасности, посвящённая тому, чтобы подчеркнуть, что Польша стала новым «центром тяжести» Европы после начала боевых действий на Украине — однако съехавшиеся на мероприятие польские и немецкие политики и эксперты главным образом сокрушались по поводу того, насколько предвыборные трюки ПИС навредили имиджу Варшавы и европейской солидарности.

Принимавший участие в конференции депутат бундестага Кнут Абрахам назвал демонизацию Германии и господина Туска «не просто чепухой, а каким-то безумием», обвинив правящую партию Польши в том, что она разрушает большим трудом давшееся послевоенное примирение ради получения преимущества на выборах. По словам Абрахама, он в прошлом году лично посещал офис господина Качиньского, и, хотя тот вёл себя вполне вежливо и даже обходительно, он постоянно возвращался к теме польских обид. По мысли немецкого политика, лидер ПИС — «ярый польский националист», обладающий солидным умением находить политическую выгоду, передаёт слова Абрахама The New York Times. «Ну а проще всего воспользоваться именно вопросом ран, оставшихся от Второй мировой, ведь, по мнению многих поляков, страдания их народа иностранцы зачастую обходят вниманием в пользу холокоста, совершавшегося главным образом в лагерях смерти на территории страны во время немецко-нацистской оккупации», — отмечает корреспондент газеты.

По оценке Павла Понцильюша, который работал в пресс-службе Качиньского, но затем переметнулся к оппозиции, его бывший начальник искренне интересуется историей, но это не мешает ему пользоваться тяготами, перенесёнными польским народом, для удовлетворения собственных политических амбиций. Как рассказывает Понцильюш, Качиньского, который всю жизнь остаётся холостяком и живёт в скромном варшавском доме, где вместе с ним жила до своей смерти десять лет назад его мать, «не нужны ни женщины, ни деньги, ни отпуска в Азии»; он отчаянно хочет лишь одного — победить на выборах и сохранить власть. «Он у себя в голове соединил в одно целое себя и Польшу, — приводит NYT слова пресс-секретаря. — Что хорошо для него, хорошо и для Польши. Кто против него, тот против Польши».