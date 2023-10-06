Politico: «пустые надежды» — выборы в Польше не принесут положительных изменений

Предвыборная кампания в Польше носит апокалиптический характер, констатирует Politico. Правящая партия «Право и справедливость» надеется удержаться на третий срок, оппозиция во главе с Дональдом Туском не сдаётся. Обе стороны уверены, что выборы 15 октября будут самыми важными за последние десятилетия. Однако большинство настроено пессимистически. «Польшу нельзя разрушить ещё больше, чем это уже сделали», — считают обычные поляки.

В этом году Польшу ждут всеобщие выборы. Предвыборная кампания уже приняла апокалиптический характер, констатирует Politico. Она больше похожа на экзистенциальную битву за душу пятой по численности населения страны ЕС. Однако наиболее вероятным результатом, скорее всего, будет тупик.

Правящая националистическая партия «Право и справедливость» (ПиС) надеется удержаться у власти на третий срок. Если же к власти придёт оппозиция, то она будет настолько зажата между подконтрольными ПиС судами и институтами и президентом, что простора для действий у неё практически не останется, пишет издание.

На международном уровне Польше значительно важнее той же Словакии. Её экономика быстро развивается, есть достаточно мощная армия, она играет ключевую роль в снабжении Украины.

В случае победы оппозиции, можно ожидать ослабление преимуществ ПиС, которые эта партия использовала при доминировании в политике на протяжении восьми лет, чтобы изменить правила игры в свою пользу. Однако это достаточно долгий процесс, уверено Politico.

В любом случае, обе стороны уверены, что выборы 15 октября будут самыми важными за последние десятилетия. «Всегда существует тенденция говорить, что это самые важные выборы с 1989 года (выборы, положившие конец коммунистическому правлению), но на этот раз есть несколько более веские аргументы в пользу этого. Уровень поляризации свидетельствует об этом», — цитирует Politico профессора политике в университете Сассекса Алекса Щербяка.

Оппозиционную партию «Гражданская коалиция» на выборах возглавляет Дональд Туск. Правящая партия ПиС считает его нелояльным поляком и обвиняет его в потакании то Германии, то России, чтобы превратить Польшу в марионеточное государство и запустить в неё сотни тысяч мигрантов. У него в планах ещё одна непопулярная мера — повышение пенсионного возраста.

ПиС, в свою очередь, возглавляет Ярослав Качиньский, которого считают настоящим правителем Польши. На днях он заявил своим сторонникам: «Дональд Туск должен был согласиться подчинить Польшу Германии и, следовательно, России». А слоган предвыборных плакатов и вовсе призывает: «Остановите Туска! Только ПиС может обеспечить безопасность Польши».

Битва за электорат предстоит нелегкая. Согласно опросу общественного мнения, который провело Politico, партию ПиС поддерживает около 37%, а оппозиционную Гражданскую коалицию — 30%. Это означает, что кто бы ни победил, ему придётся создавать коалицию с более мелкими партиями.

В любом случае, за исходом выборов будут внимательно наблюдать все от Брюсселя до Киева.

По мнению Politico, надежда ЕС состоит в том, что в случае победы оппозиции, Польша вернётся к модели времён премьерства Дональда Туска до того как он ста президентом Совета Европы. Тогда у неё были «вежливые» отношения и с Германией, и с Евросоюзом в целом.

Издание считает, что в качестве дополнительного бонуса Брюссель может быстро одобрить выделение займов и грантов на сумму 36 млрд евро из фонда ЕС по борьбе с пандемией. Ранее это шаг был приостановлен из-за опасений, что реформы судебной системы ПиС подрывают независимость судебной власти.

Победа партии Туска также обрадовала бы Германию. Ведь до сих пор между этими странами оставались достаточно напряжённые отношения. Правительство Польши яростно подкапывалось Берлин при каждом удобном случае и неустанно требовало репарации в размере $1,3 трлн за нацистскую оккупацию. Хотя, отмечает издание, польская оппозиция пока не отказывалась от этого требования.

Польша была одним из самых ярых сторонников Украины с момента начала конфликта. Она отправляла оружие раньше большинства других стран, оказывала дипломатическую поддержку, принимала беженцев и служила главным перевалочным пунктом для вооружения и другой помощи.

Однако в ходе предвыборной кампании польско-украинские отношения оказались испорчены.

Варшава в числе одной из первых стран ввела запрет на экспорт дешёвого украинского зерна, опасаясь, что это нанесёт вред внутреннему рынку и польским фермерам, а это ключевой избирательный блок. «Мы говорим украинским властям, не делайте того, что идёт вразрез с интересами польских фермеров», — цитирует издание слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

В ответ Зеленский осмелился раскритиковать Польшу во время выступления в ООН, что привело президента Анджея Дуду в бешенство, и он сравнил Украину с утопающим, который может представлять опасность для своих спасателей. А Моравецкий заявил, что его страна прекратит отправлять оружие на Украину, пока не восстановит собственные запасы.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пропустил саммит в Киеве и признал, что для возвращения отношений в нормальное русло потребуются «титанические усилия».

Туск же решил пойти другим путём и пообещал перезагрузку: «Мы не можем позволить, чтобы хорошие польско-украинские отношения зависели от халатности и хаоса, созданных польским правительством».

Победа ПиС в Польше вызовет шоковую волну по всей Европе, уверено Politico.

Правые набирают силу по всему континенту, сокрушается издание. Виктор Орбан уже более десяти лет находится у власти в Венгрии. В Италии у руля стоит правая Джорджия Мелони, в Словакии только что одержал победу Роберт Фицо, а ультраправая «Альтернатива для Германии» набирает всё большую популярность в опросах общественного мнения.

Эти процессы могут ослабить и без того хрупкую власть центристских партий в Европейском парламенте на выборах в следующем году. Это также создаст дополнительные проблемы, чтобы договориться о миграционном пакте для решения проблем миграции и сведёт к нулю усилия по реформированию институтов ЕС в преддверии расширения на Балканы и Украину, считает Politico.

«Правительство ПиС будет блокировать реформы по таким вопросам, как налогообложение и внешняя политика, которые угрожают национальному праву вето. Существует также другой подход к миграции», — цитирует издание польского правительственного чиновника, который согласился беседовать на условиях анонимности, «У нас есть другая модель Европейского союза», — добавил он.

Однако при любом исходе выборов вряд ли Варшава пойдёт на радикальное ухудшение отношений с Брюсселем. Конечно, Качиньский уже расстроил ЕС, когда пообещал, что в случае победы, он продолжит реформу судебной системы.

Но его партия уже направила миротворцев в Брюссель, чтобы попытаться добиться отмены некоторых изменений в высший судебных инстанциях и разблокировать средства для Польши. Если ПиС выиграет третий срок, европейские чиновники встанут перед выбором: продолжать конфронтацию или сдаться и пойти на поводу у Варшавы.

«Для танго нужны двое. Возможно, с обеих сторон появится воля к компромиссу», — сказал изданию представитель польского правительства. Это особенно актуально, учитывая, что постоянный остракизм также не работает. Доказательством этому стала Венгрия, которая искусно заставила ЕС разблокировать причитающиеся ей средства, чтобы Орбан не наложил вето на помощь Украине.

Оппозиция обвиняет правящую партию, что та, якобы хочет вывести Польшу из ЕС. Однако ПиС заверяет, что не намерена следовать примеру Великобритании. «ПиС всегда ориентировалась на ЕС», — приводит Politico слова депутата парламента от этой партии Радослава Фогеля.

Но даже если к власти придёт оппозиция, это не означает, что взаимоотношения Брюсселя и Варшавы станут безоблачными. Неизбежно вернутся извечные проблемы вроде зависимости страны от угольной промышленности, её нежелание вступать в еврозону и проблемы с большими потоками мигрантов.

«Даже если произойдет смена правительства, всё равно будет очень сильная общественная оппозиция изменению миграционной политики», — сказал бывший министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Мощный сельскохозяйственный сектор Польши продолжит быть серьёзной проблемой для Украины и экспорта зерна, а также для будущей перестройки ЕС в случае принятия новых членов.

Однако украинские политики надеются, что окончание предвыборной гонки в Польши приведет к тому, что словесная перепалка с Киевом сойдет на нет. «Война изнуряет Украину и Польшу, поэтому эмоции нарастают с обеих сторон. Кроме того, избирательная кампания в Польше, которая имеет тенденцию политизировать всё, даже экономические вопросы. Однако российская угроза всё ещё здесь … Так что у нас нет другого выбора, кроме как сидеть и искать компромисс», — цитирует Politico бывшего посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

По мнению издания, выборы не принесут серьёзных изменений внутри страны, несмотря на смелые предвыборные обещания. За последние восемь лет ПиС нанесла настолько серьёзный ущерб, что вряд ли его можно усугубить ещё больше. Польские государственные СМИ — это упрощённая версия Северной Кореи, пишет Politico.

Крупные корпорации контролируются государством, суды находятся под жёстким политическим контролем, а большая часть церкви функционирует как прислужник правящей партии. Полиция не гнушается применения дубинок против случайных протестующих, а прокуратура легко прекращает дела в отношении нужных людей и яростно преследует противников режима.

Однако этой системе противостоят частный сектор и независимые СМИ, принадлежащие иностранным компаниям, а те не собираются отказываться от польского рынка. Ранее у правительства была попытка вступить в конфликт с телеканалом TVN, крупнейших частной тв сетью Польши. Однако, учитывая, что собственником этого медиа является Америка, такая попытка была быстро пресечена из Вашингтона.

Ни один из опросов не даёт оппозиции гарантии победы с необходимым перевесом в две трети голосов. Именно столько нужно для отмены президентского вето. А учитывая, что высшие суды заполнены людьми, назначенными нынешним правительством, законодательная ветвь власти также будет втянута в бесконечные судебные разбирательства.

Однако, по мнению экспертов, есть шанс, что Дуда всё-таки будет сотрудничать, поскольку Туск пригрозил привлечь его к ответственности за нарушение конституции. «Дуда умеет заключать сделки», — цитирует Politico политического аналитика Вавжинца Смочински. «Туск — это большой риск для него, а чтобы уменьшить этот риск, надо заключить сделку».

Если Дуда не будет сотрудничать, новое правительство может пойти на чистку государственных компаний, правительства и СМИ от сторонников ПиС. Туск уже пообещал: «В одночасье вы получите обратно СМИ. Все будут оттуда выгнаны».

Однако вряд ли такие шаги удовлетворят сторонников оппозиции, которые хотят отомстить за последние восемь лет. «Для Польши всё это — полная задница. Её нельзя разрушить ещё больше, чем это уже сделали», — заявил один из участников марша оппозиции в Варшаве на прошлой неделе.