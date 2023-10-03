Глава МИД Польши: Мы с Украиной входим в период спада в отношениях

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, почему не приехал на встречу глав МИД государств Европейского союза на Украину. Как пишет «Украинская правда», он объяснил своё отсутствие на саммите состоянием здоровья, а также спадом в польско-украинских отношениях.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, почему не приехал на встречу глав МИД государств Европейского союза на Украину. Как пишет «Украинская правда», глава польского МИД назвал неформальную встречу министров в Киеве «важной», а своё отсутствие на ней прокомментировал так: «На это есть много причин, в том числе и состояние здоровья».

«Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада. Сейчас, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и моё отсутствие является частично выражением этого», — подчеркнул он.

На вопрос, связано ли его отсутствие в Киеве с речью Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, Рау прямо не ответил, но подчеркнул, что Украина и Польша имеют «абсолютно общий стратегический интерес — остановить российский империализм».

«Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, ещё и так, как это произошло — на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привёл к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось», — считает польский дипломат.