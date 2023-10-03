Глава МИД Польши: Мы с Украиной входим в период спада в отношениях
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, почему не приехал на встречу глав МИД государств Европейского союза на Украину. Как пишет «Украинская правда», глава польского МИД назвал неформальную встречу министров в Киеве «важной», а своё отсутствие на ней прокомментировал так: «На это есть много причин, в том числе и состояние здоровья».
«Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада. Сейчас, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и моё отсутствие является частично выражением этого», — подчеркнул он.
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