Теперь, когда всему миру стало очевидно, что Украина проигрывает, западные СМИ начали готовить аудиторию к неизбежности поражения, заявил экс-морпех США Скотт Риттер в интервью Danny Haiphong. Они будут придумывать любые причины, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой. СМИ сделают всё, чтобы найти крайнего и защитить своего «политического хозяина».
Сейчас украинцы ничего не могут подогнать к линии фронта. Всё уничтожается по мере поступления, и это также осложняет ситуацию. Я вам кое-что расскажу: всегда, когда мы им что-то поставляем, военные планировщики предполагают определённое количество потерь. Например, будет утеряно X единиц, какой-то определённый процент. Так вот, я вам говорю: сейчас это число умножается на четыре. Всё мгновенно уничтожается, так что украинцы не получают даже того минимума, который необходим для поддержания боевых действий.
Теперь основные СМИ получили указание начать подготовку различных аудиторий к неизбежности поражения. И они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они будут придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой. Именно это мы сейчас и наблюдаем на примере всяких «утечек».
И во многом то, что произошло с Кевином Маккарти, стало благословением для США, потому что теперь они могут говорить: «Во всём виноваты республиканцы!» Мол, причина поражения украинцев в том, что эти фанатики-республиканцы выгнали Кевина Маккарти, заморозили финансы в важный момент, и украинцы не смогли поддержать своё великолепное победное контрнаступление — это и стоило им победы. Они будут вертеть этим как угодно, но правда заключается в том, что Украина изначально была обречена на поражение. Теперь, когда они проигрывают со всей очевидностью, СМИ будут стараться повернуть это так, чтобы защитить своего политического хозяина.
Ветврач, руководитель Ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов в беседе с RT дал советы по уходу за домашними питомцами в холодное время года. В частности, в этот период он порекомендовал сделать собакам и кошкам ежегодную прививку, если она ещё не сделана, а также уделить внимание выбору витаминов и корма для них.
Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова перечислила в разговоре с RT несколько способов, которые помогут побороть осеннюю хандру. Для достижения этой цели эксперт среди прочего посоветовала слушать активную музыку и смотреть комедии.
Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями — американский лидер распорядился добиться от КНР прекращения импорта и использования млекопитающих для медицины.
Договорённости о проведении гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта нет вопреки желанию президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые должны без проблем переиграть «Оренбург» в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признался, что не придаёт большого значения тому, что его сравнивают с бывшим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.
Бывший тренер столичного ЦСКА Александр Тарханов выразил уверенность, что товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Кубы в Волгограде вызовет большой ажиотаж среди местных болельщиков.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что был рад получить в соперники по 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу десятикратного чемпиона страны московский «Спартак».