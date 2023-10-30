Bloomberg: китайский политик раскритиковал США, которые намеренно создают турбулентность в мире

Китай пытается наладить отношения с США, но при этом главный спикер военного форума, который сейчас проходит в Пекине, завуалированно раскритиковал Штаты. Он сказал о «некоторых странах», которые «намеренно создают турбулентность, вмешиваются в региональные дела, вмешиваются во внутренние дела других стран и провоцируют цветные революции», приводит его слова Bloomberg.

«Некоторые страны продолжают создавать проблемы по всему миру», — сказал в понедельник Чжан Юся, вице-председатель высшего военного органа Китая, завуалированно нападая на США. «Они намеренно создают турбулентность, вмешиваются в региональные дела, вмешиваются во внутренние дела других стран и провоцируют цветные революции», — приводит его слова Bloomberg. По оценке издания, эти комментарии подчёркивают, насколько хрупкими остаются отношения между двумя ядерными державами.

В Китае начал свою работу Сяншаньский форум, который проходит на фоне международных кризисов. Так, война Израиля против ХАМАС испытывает стремление Пекина укрепиться в роли глобального миротворца. Отказ Китая осудить Россию ещё больше обострил его отношения с США, пишет издание. Тем более что министру обороны России Сергею Шойгу дали слово на форуме, что показывает, что Си продолжает оказывать Москве дипломатическую поддержку.

Напряжённость между Китаем и США растёт и в Южно-Китайском море: там произошла серия конфликтных ситуаций между военными самолётами и военно-морскими кораблями. Президент Джо Байден на прошлой неделе предупредил Китай, что США будут вынуждены вмешаться, если Пекин нападёт на филиппинские суда в Южно-Китайском море.

Обычно Сяншаньским форумом руководит министр обороны, но предыдущий министр недавно был отправлен в отставку, поэтому вступительное слово произносил Чжан Юся. Это давний соратник Си Цзиньпина, один из редких высокопоставленных чиновников Китая с опытом ведения боевых действий — его называют кандидатом на пост министра обороны. На выходных он уже встретился с коллегами из Лаоса, Монголии, Мьянмы, Восточного Тимора и Белоруссии.

При этом он не входит в санкционные списки, поэтому в случае его назначения общение военных Китая и США на высшем уровне будет проходить легче. Пекин пригласил министра обороны США на нынешний форум, что говорит о его готовности возобновить такие переговоры на высшем уровне. Однако Штаты отправили во главе делегации своего чиновника невысокого ранга.

Одной из горячих точек в отношениях Китая и США автор статьи называет Тайвань. Чжан Юся в своей речи заявил: «Независимо от того, кто в какой-либо форме пытается отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не допустят этого и никогда не отнесутся к этому мягко».

Китай использует Сяншаньский форум в том числе для того, чтобы укрепить позиции среди стран глобального Юга, где он имеет большое преимущество над Вашингтоном, пишет издание. Судя по списку участников, более 60 развивающихся стран отправили на мероприятие официальную делегацию.

«В мире, полном вызовов и турбулентности», сказал Чжан делегатам, президент Си Цзиньпин «задаёт правильное направление к общей безопасности и прочному миру».