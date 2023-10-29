Fox News: пользуясь слабостью США, Китай демонстрирует их упадок всему миру

Китай даёт всему миру понять, что Америка находится в упадке, заявил политический аналитик Майкл Пиллсбери в интервью Fox News. «Они не боятся нас, они не считают, что Байден представляет собой какую-то глобальную силу», — уверен он. Ведя одновременно два военных конфликта, Америка просто не способна поддерживать собственные силы, и у Китая отлично получается показывать всему миру слабость США.

Белый дом принял высокопоставленного дипломата коммунистического Китая, который в пятницу завершил свою трёхдневную поездку в Вашингтон, дважды встретившись с Блинкеном, а в пятницу — с Байденом. В следующем месяце президент встретится лицом к лицу с Си Цзиньпином. В настоящее время прорабатываются все детали.

А между тем буквально на этой неделе китайский истребитель приблизился на расстояние десяти футов к американскому бомбардировщику B-52, пролетавшему над Южно-Китайским морем. Ставки никогда не были так высоки. С нами на связи старший научный сотрудник фонда «Наследие» по вопросам китайской политики Майкл Пиллсбери. Майкл, спасибо, что снова присоединились к нам на этой неделе. Вы для нас всегда очень важный гость, вы сообщаете столько информации. Итак, какой посыл дают нам китайцы, пролетая в такой близости от нашего истребителя? Что мы должны извлечь из этого?

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ, политический аналитик: Рэйчел, я думаю, что их сообщение обращено ко всему миру, а не только к американцам. Они таким образом говорят, что США находятся в упадке, что Китай не боится подлетать к американскому самолёту на расстояние десять футов. Они просто не считают, что Байден представляет собой какую-то глобальную силу. У них есть концепция, которую они называют «глобальный Юг» — подавляющее большинство населения планеты. Они делают упор на него, пытаясь принизить Соединённые Штаты, смотреть на них свысока, в частности, на самого Байдена. Более того, их военные, похоже, хотят сказать нашим военным: «Мы равны с вами, мы вас не боимся, наш флот в действительности больше вашего».

Возможно, вы видели недавнее заявление американского генерала-полковника о том, что в Китае сейчас больше пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, чем в Америке, благодаря их новой программе строительства. Вот что для них поставлено на карту: попытка показать, что Америка слаба и становится ещё слабее. И, на мой взгляд, это очень опасно, потому что я считаю, что это неправда. Мы вовсе не такие уж слабые.

А как вы оцениваете выбранный ими момент? Я имею в виду, что сейчас мы отвлечены, мы заняты происходящим на Ближнем Востоке, мы заняты Украиной. К нам приходили генералы и бывшие военные эксперты, которые говорили, что наши вооружённые силы просто не соответствуют тому, какими они должны быть в условиях всех угроз современного мира. Так что вы думаете о выборе подходящего момента?

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Момент, похоже, выбран таким образом, чтобы показать всему миру, что Байден умоляет о встрече с Си Цзиньпином и китайскими лидерами. Картина, которую они выстраивают для мира, довольно странная. Мол, посмотрите на Америку: Байден посылает своих четырёх членов кабинета министров, да и сам хочет встретиться с нами в Сан-Франциско. То есть опять же речь идёт об образе, который Китай создаёт для всего мира: это Байден стремится встретиться с ними, а не наоборот, как это было, когда президент Трамп занимался китайскими вопросами. Сами китайцы говорили, что он был предельно ясен: они знали, чего он хочет, и он вёл дела с позиции либо равенства, либо силы. Похоже, что сейчас у нас всё не так.

Как вы думаете, насколько тот факт, что Джо Байден может быть скомпрометирован, связан с тем, как он относится к Китаю?

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Это интересно. Китайцы этот факт отрицают. Они говорят, что никакой преступной семьи Байден не существует, а ещё они нападают на мою книгу. Восемь лет назад я написал книгу, которую потом все критиковали, говоря, что Китай хочет в некотором роде захватить мир. Они говорят, что и это тоже неправда. Так что они заняты тем, что отрицают всё негативное о себе в разгар нашей избирательной кампании.

Да. Что ж, мы можем просто посмотреть на их действия и сделать свои собственные выводы. Майкл Пиллсбери. Всегда рады видеть вас, спасибо!

Дата выхода в эфир 29 октября 2023 года.