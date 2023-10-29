CNN: «не моё время» — сторонник Украины Пенс выбыл из президентской гонки США

Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил своё участие в президентской гонке, сообщает CNN. Поддерживавший Украину республиканец решил снять свою кандидатуру после шестимесячных поездок по США в рамках предвыборной кампании: «он принял неизбежное и понял, что для него сейчас действительно нет места», передаёт корреспондент CNN со ссылкой на советников Пенса.

Срочные новости: бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил своё участие в президентской гонке. Кристен Холмс, корреспондент CNN, присоединяется ко мне из Лас-Вегаса. Расскажите нам об этой крайне неожиданной новости, которая прозвучала на сегодняшней конференции. Полагаю, никто не ожидал такого развития событий?

КРИСТЕН ХОЛМС, корреспондент CNN: Да, Джим, для всех это стало огромным сюрпризом. Я разговаривала с некоторыми из организаторов мероприятия — они сказали, что даже не подозревали, что это произойдёт. Я видела здесь некоторых высокопоставленных помощников Пенса и задавалась вопросом, зачем они пришли на это мероприятие. Очевидно, теперь всё стало ясно.

Единственный вопрос, которым мы все здесь задаёмся: почему? Почему он решил снять свою кандидатуру? Отчасти причиной является тот факт, что он ещё не прошел квалификацию для участия в третьих республиканских дебатах. И источники сообщают нашему коллеге Джеффу Зелени, что именно это стало основной причиной для принятия решения о выходе из гонки.

Но я пообщалась с другим советником Пенса, который сказал, что Пенс просто принял неизбежное и понял, что для него действительно нет места: той дорожки, которая, как он думал, пролегала через внутрипартийные выборы, просто не существовало. Послушайте, что сказал сам Пенс.

МАЙК ПЕНС, бывший вице-президент США: После поездок по стране в последние шесть месяцев я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не моё время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента. Сейчас я покидаю эту гонку, но позвольте мне пообещать вам, что я никогда не оставлю борьбу за консервативные ценности и не перестану бороться за избрание лидеров-республиканцев на все выборные должности в стране. Да поможет мне Бог.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 октября 2023 года.