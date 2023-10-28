Daily Telegraph: «шайка клоунов» толкает США по направлению «спирали смерти»

Скандалы со сменой спикеров в американском конгрессе — это симптом двойного структурного кризиса, а не его причина. Одна его часть носит политический характер, а вторая связана с экономикой. В то время как непримиримые демократы и республиканцы не могут договориться ни по одному значимому вопросу, экономика страны неуклонно движется по траектории «спирали смерти». Всё это усиливает ощущение, что нынешний мировой порядок состоит из «шайки клоунов в ожидании провала», пишет Daily Telegraph.

Назначение Майка Джонсона на должность спикера нижней палаты конгресса США не спасёт страну от тупика. Республиканская партия с четвёртой попытки утвердила кандидатуру политика от штата Луизианы, которого подконтрольные демократам СМИ моментально окрестили «ультраправым» и осыпали рядом других нелестных эпитетов, пишет Daily Telegraph.

В гонке за место спикера борьба шла между популистами и умеренными, в которой всегда побеждают первые, поскольку умеренные по самой своей природе склонны к компромиссу. Таким образом, консерваторы упорно держались, пока не получили «дружелюбного фанатика» Джонсона, который входит в число людей, поставивших под сомнение результаты президентских выборов 2020 года. Судя по собственным заявлениям, его основными приоритетами являются оказание помощи Израилю и обеспечение безопасности границ.

По мнению автора статьи, скандалы со сменой спикеров в конгрессе — это симптом двойного структурного кризиса, а не его причина. Одна его часть носит политический характер, ведь Соединённые Штаты слишком расколоты, чтобы обеспечить уверенное большинство по любому вопросу вне зависимости от идеологической окраски. Это позволяет мелким фракциям внутри конгресса влиять на принятие или непринятие тех или иных значимых решений. В то же время партийный контроль во всех ветвях власти делает невозможным реализацию единого политического курса. Так, к примеру, американский суд отменил предложенный Байденом план по списанию студенческих долгов.

Другая проблема касается экономики, а именно то, что Америка подходит к концу «долгого пути накопления долгов». Для восстановления финансовой стабильности США могут повысить налоги или сократить расходы, однако политики не поддерживают ни того, ни другого. В то время как снижение налогов и социальные блага остаются центральными темами в повестках республиканцев и демократов, похоже, что избранные должностные лица, живут в мире иллюзий, отмечает Daily Telegraph.

В своём докладе «О положении страны» Байден заявил, что он добился «крупнейшего сокращения дефицита в американской истории». Тем не менее эксперты подсчитали, что дефицит бюджета США увеличился вдвое в текущем году, составив от $1,7 до $2 трлн. Вдобавок к этому президент воспользовался возможностью, чтобы выступить по телевидению, и потребовал от конгресса выделение дополнительных $106 млрд, из которых только $14 млрд отводятся Израилю, а $61 предназначены Украине.

Неспособность развивать экономику наряду с щедрыми расходами на социальное обеспечение, создаёт «спираль смерти», поскольку расходы на одно изо всех сил пытаются перекрыть растущими расходами на что-то другое. Общество не может тратить гораздо больше, чем оно зарабатывает. В конечном итоге это приведёт к дальнейшему увеличению стоимости обслуживания огромного долга, проценты по которому в прошлом году перевалили за отметку «40».

Можно какое-то время водить за нос избирателей, экспертов или даже банковскую систему, но рынок не обмануть, и инвесторы уже не верят в глобальное лидерство США и их способность исправить ситуацию в ближайшее время.

Таким образом, экономическая проблема возвращается к политической. Сочетание дряхлости Байдена, судебных разбирательств Трампа, иррациональности демократов и нежелания республиканцев идти на любые компромиссы усиливает ощущение, что нынешний мировой порядок состоит из «шайки клоунов в ожидании провала», завершает Daily Telegraph.