19FortyFive: «вопиющий неудачник» Джо Байден физически не способен возглавлять США

Джо Байден физически не способен исполнять обязанности президента США по причине возрастного снижения когнитивных функций, сообщает 19FortyFive. Это трудно представить, но Демократическая партия не замечает препятствий в выдвижении «вопиющего неудачника» на предстоящих в следующем году в Соединённых Штатах президентских выборах, несмотря на состояние его здоровья и ужасный послужной список на посту американского лидера.

Мировой порядок рушится, Соединённые Штаты представляют собой экономическую катастрофу, а американский народ более разделён, чем когда-либо со времён Гражданской войны. Если бы такая ситуация сложилась при подвергшемся неимоверной клевете бывшем президенте Дональде Трампе, освещение в СМИ этих последних трёх ужасных лет было бы сосредоточено на историях о том, насколько безумен Трамп, насколько он непригоден для занимаемой должности, а левые делали бы всё, что было в их власти, для объявления ему импичмента, пишет 19FortyFive.

Но поскольку перечисленные ужасающие неудачи происходят под «недолидерством» Джо Байдена, американские средства массовой информации тратят своё время на рассказы о любимом вкусе мороженого Байдена и нападают на республиканцев за то, что они «осмелились» расследовать действия 46-го президента США в деле о преступлениях его сына Хантера. Соединённые Штаты превратились в банановую республику, сетует автор статьи.

Одно дело — иметь благоприятную среду в СМИ, чем пользовалось большинство президентов-демократов со времён Рузвельта, и совсем другое — иметь настолько подхалимские СМИ, что президент сам начинает верить в ложь о своём президентстве. К примеру, несмотря на все доказательства обратного, в ходе предвыборной кампании Байден навязывает избирателям посыл о якобы успешной «байденомике». Помимо немногочисленных крайне левых никто не верит, что «байденомика» является чем-то иным, кроме как катастрофой для страны. Тем не менее предвыборный штаб Байдена продолжает твердить о том, что состояние американской экономики «никогда не было лучше».

Между тем, все, кроме самых ярых сторонников, видят, что «мировой порядок» пребывает в хаосе — и так было с тех пор, как Джо Байден занял президентское кресло. Его правление резко контрастирует с тем, как обстояли дела в мире при президентстве Дональда Трампа. Что ещё более важно, происходящие в настоящее время события на мировой арене прямо противоречат прошлым предвыборным обещаниям Байдена в преддверии выборов 2020 года, когда он заявлял о стремлении наладить «нормальную жизнь дома» и навести «порядок за рубежом».

Трудно поверить, что Демократическая партия когда-то выдвигала серьёзных кандидатов, таких как Рузвельт, Трумэн, Кеннеди или даже Билл Клинтон, а сейчас позволяет снова баллотироваться «вопиющему неудачнику» Джо Байдену, физически неспособному возглавлять США по причине возрастного снижения когнитивных функций. Более того, его послужной список на посту президента ужасен, и ни одна здравомыслящая партия не захочет, чтобы «этот парень» был её кандидатом, резюмирует 19FortyFive.