Десантис: поддержка Украины истощает западные резервы и отвлекает США от китайской угрозы

На недавней конференции аналитического центра Heritage Foundation кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис изложил свой внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтону следует меньше уделять внимание поддержке Киева, на которую тратятся и без того сокращающиеся запасы западного вооружения, и сосредоточиться на борьбе с Пекином, сообщает The New York Times.

На конференции аналитического центра Heritage Foundation губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис выступил с речью о своей внешней политике. В случае избрания он собирается «переориентировать» внешнюю политику страны, отдав явный приоритет отношению к Китаю и преуменьшив риски российско-украинского конфликта, пишет The New York Times.

По мнению Десантиса, Пекин представляет для Соединённых Штатов большую «опасность», чем представляли страны Оси и Советский Союз, из-за его экономической мощи. Политик пообещал, что если он возглавит страну, то «будет уделять приоритетное внимание Индо-Тихоокеанскому региону как наиболее важной части мира для защиты американских интересов и безопасности».

Менее агрессивный подход позволит Китаю экспортировать своё «авторитарное видение» по всему миру, создавая «глобальную антиутопию». «Они стремятся быть доминирующей силой во всём мире и мобилизуют всех членов общества для достижения этой цели. Так что это огромная угроза, и она требует комплексного подхода», — подчеркнул губернатор.

Он также обвинил китайские власти в том, что они «обостряют» конфликты на Украине и в Израиле, поддерживая Россию и Иран. А «слабый» курс президента Байдена, на взгляд Десантиса, лишь поощряет «агрессию этих противников» США.

Кроме того, политик дал понять, что помощь Киеву не позволяет Вашингтону сосредоточиться на более актуальных вопросах. «Длительные конфликты, особенно между Россией и Украиной, в конечном итоге принесут пользу Китаю, потому что они отвлекут Америку и истощат наши и без того сокращающиеся запасы западного оружия и боеприпасов», — заявил Десантис.

По его словам, «угроза», исходящая от Поднебесной, требует «основного внимания». Для борьбы с ней он предложил расширить ВМС США, увеличить добычу энергоносителей и редкоземельных минералов, модернизировать производственную базу, защитить отечественные технологии и сократить «раздутую оборонную бюрократию», заключает The New York Times.