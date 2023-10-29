Hill: поддержка Украины и Израиля испытывает на прочность американскую оружейную промышленность

Необходимость одновременно оказывать военную поддержку Киеву и Иерусалиму стала испытанием для американского ВПК, пишет The Hill. Эксперты предупреждают, что высокий спрос на оружие может создать проблему с пополнением собственных запасов США и поставить безопасность страны под угрозу. Причину трудностей специалисты видят в сокращении оружейной производственной базы после окончания холодной войны.

Поддержка Америкой конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке испытывает на прочность оружейные производственные мощности США, пишет The Hill. Хотя администрация Байдена заявляет, что может поддержать и Украину, и Израиль, гарантируя при этом американскую безопасность, эксперты в этом не так уверены.

Высокий спрос на оружие обнажил проблемы, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты в пополнении своих собственных запасов, пишет издание. Производители, как сообщается, с трудом справляются с запросами. Так, внезапное начало конфликта между ХАМАС и Израилем побудило Министерство обороны отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины. Будущие поставки в Иерусалим могут включать в себя большее количество тех же типов артиллерийских оружий и бомб, которые отправляются на Украину.

К примеру, США передали Украине более 2000 ПЗРК Stinger, которые также могут быть идеальным оружием для ведения боевых действий в городских условиях в секторе Газа. Но запасы этого вооружения ограничены, поскольку США планировали постепенно отказаться от систем, поясняет газета. «Реальность такова, что у нас действительно нет сил, боеприпасов или оборонно-промышленной базы», чтобы соответствовать интересам безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, считает эксперт по безопасности Мэтью Крениг.

По словам Кренига, который ранее работал в Пентагоне и разведывательном сообществе, после окончания холодной войны Вашингтон начал уделять больше внимания эффективности, а не мощностям в производстве оружия. Такой акцент поставил Соединённые Штаты в опасное положение в вопросе защиты своих интересов в области безопасности, особенно если учесть неоднократные угрозы Китая поставить Тайвань под свой контроль.

«Если мы не сможем провести дополнительные законопроекты, у нас кончатся боеприпасы, у украинцев кончатся боеприпасы, и тогда, не дай бог, если Китай воспользуется ситуацией, я думаю, мы окажемся в трудном положении», — предупреждает эксперт.

Ещё одной причиной для беспокойства является возможность возникновения продолжительных конфликтов. Украина скоро вступит во второй год конфликта с Россией. Ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе может продлиться несколько месяцев из-за сложного характера городских боевых действий и, вероятно, установленных ХАМАС мин-ловушек.

Тем не менее эксперты отмечают, что конфликты открыли США глаза на необходимость наращивания производства артиллерии и стимулирования заключения долгосрочных оборонных контрактов для поддержания стабильной работы линий.