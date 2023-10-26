Bloomberg: график снабжения Украины артиллерийскими снарядами не выполняется в обещанные сроки

В соответствии с разработанными ранее планами Евросоюз обязался поставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов к марту следующего года. Однако за прошедшие полгода лишь около 30% поставок было реализовано, сообщает Bloomberg. По словам осведомлённых источников, некоторые страны в частном порядке просят у руководства ЕС продлить установленные сроки, говорится в статье.

Европейское руководство пообещало предоставить Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение года, однако за прошедшие месяцы реализация этих обещаний задерживается, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомлённые источники. В свою очередь, Вашингтон призывает ЕС активизировать усилия из опасений, что нехватка боеприпасов может предоставить преимущества России, отмечается в статье.



В соответствии с планом, разработанным ранее в этом году, Евросоюз взял на себя обязательства осуществлять поставки артиллерийских боеприпасов на Украину в течение 12-месячного периода. Предполагалось, что вначале это будет происходить из уже имевшихся запасов, а потом за счёт наращивания производственных мощностей и заключения контрактов на совместные закупки вооружений, поясняет Bloomberg.



С тех пор прошло уже полгода, но планы поставок за это время были выполнены лишь примерно на 30% — и если принять во внимание все контракты, заключённые на сегодняшний день, Евросоюз рискует не достичь своей цели к весне. Об этом свидетельствуют документы и заявления людей, знакомых с ситуацией, с которыми удалось пообщаться журналистам Bloomberg.



По их словам, власти некоторых европейских государств уже обратились в частном порядке к внешнеполитическому руководству Евросоюза с просьбой продлить сроки для реализации составленных ранее планов. В то время как Соединённые Штаты, которые стремятся увеличить к 2024 году собственное производство примерно до миллиона снарядов в год, призвали ЕС активизировать усилия, говорится в статье.



Опасения на Западе вызывает также обострение конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский уже заявил ранее, что он обеспокоен тем, что эта война отвлечёт внимание США и их союзников от оказания помощи Украине, напоминает Bloomberg.



Президент Джо Байден был вынужден временно отказаться от нового пакета помощи Украине в рамках соглашения с республиканцами. Сейчас он вновь пытается договориться о выделении помощи Киеву на сумму более $60 млрд и о дополнительной помощи Израилю. Однако в этом вопросе Байден рискует столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев, которые стали ещё более настороженно относиться к отправке большего количества средств киевским властям, отмечается в статье.



И хотя в настоящее время потребности Израиля и Украины в том, что касается боеприпасов, не очень совпадают, однако даже небольшое количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм может сыграть свою роль, если будет переадресовано израильским силам вместо Киева, полагают эксперты. Это связано с тем, что запасы этих артиллерийских снарядов на Украине крайне ограничены, а поставки из арсеналов ЕС включали миномёты и снаряды другого калибра, поясняет Bloomberg.



Учитывая ограниченный прогресс в контрнаступлении украинских сил, союзники готовятся к длительной войне — и обещанные Евросоюзом поставки боеприпасов имеют решающее значение для того, чтобы помочь Киеву идти в ногу с российским производством, подчёркивается в статье. По некоторым оценкам, в следующем году российские оборонные заводы поставят около 2 млн снарядов. Кроме того, Москва продолжает закупать снаряды советских времен, как сообщают осведомлённые источники.



Западные союзники надеялись, что общими усилиями они смогут оказать Киеву поддержку, которая будет соответствовать объёму российских арсеналов, — и что украинские силы смогут одержать верх благодаря более высоким стандартам западных снарядов и вооружений, рассказал в беседе с жураналистами Bloomberg ещё один из источников. Однако статистика свидетельствует, что добиться этого пока не удаётся, что также вызывает беспокойство среди украинского руководства.



Согласно официальному заявлению представителя ЕС Питера Стано, по данным на 31 мая этого года страны Евросоюза поставили на Украину «около 223 тысяч артиллерийских боеприпасов (самоходных, высокоточных боеприпасов большой дальности, а также миномётных боеприпасов) и 2300 ракет всех типов». На протяжении последующих месяцев европейские союзники также продолжали снабжать Киев боеприпасами.



При этом семь стран ЕС разместили заказы на снаряды калибром 155 мм через Европейское оборонное агентство, добавил Стано. По его словам, агентство подписало уже девять рамочных контрактов. В то же время сами европейские власти неохотно делятся подробностями о том, какие именно контракты они заключают и какие масштабы поставок осуществляют на Украину, говорится в статье.



В ходе встреч на этой неделе несколько европейских стран также попросили Службу внешних действий ЕС продлить крайний срок для реализации плана, который на данный момент истекает в марте будущего года. По имеющимся в распоряжении Bloomberg данным, около дюжины стран, включая страны Балтии, Германию, Нидерланды и Польшу, планируют коллективно направить Киеву от 300 тыс. до 400 тыс. снарядов, в основном по инициативе ЕС.



В то время как Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия (которая не является членом ЕС) разместили оборонные заказы на общую сумму около $55 млн. Производство в рамках этих контрактов начнётся в следующем году, поясняется в статье. В свою очередь, Германия планирует поставить в общей сложности до 130 тыс. снарядов за период с этого по следующий год.



Некоторые государства ЕС также реализуют свои собственные программы закупок и стремятся повысить свой промышленный потенциал. Между тем средняя цена боеприпасов с момента запуска этой европейской инициативы выросла. А это означает, что выделенный для этого бюджет может оказаться недостаточно большим для достижения всех запланированных ранее целей, предупредил в интервью Bloomberg ещё один неназванный осведомлённый источник.