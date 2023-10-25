Responsible Statecraft: Байден загнал себя в ловушку в попытке связать конфликты в Израиле и на Украине

Заявлениями о том, что США являются «незаменимой нацией» и должны продолжать поддерживать Украину и Израиль, президент Джо Байден загоняет себя в ловушку, предупреждает обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон. Утверждения Байдена о том, что в этих конфликтах на карту поставлены жизненно важные интересы Америки, могут вскоре обернуться против него: если ситуация ухудшится, это станет поводом для упрёков со стороны его противников, вынуждая США вести ещё больше ненужных и очень дорогостоящих войн, подчёркивает автор.

«Американская сказка на ночь», которую президент США Джо Байден пытается рассказывать американским избирателям, фактически провалилась, пишет обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон. В недавнем обращении о поддержке Украины и Израиля, с которым президент США выступил в Овальном кабинете, было много идеологических деклараций — и крайне мало реальных оправданий политики его администрации, подчёркивается в статье.



Байден настаивает на том, что Вашингтон должен поддерживать обе продолжающиеся войны, потому что Соединённые Штаты являются «незаменимой нацией» и что именно «американское лидерство — это то, что скрепляет весь мир», повторяя это как панацею в разгар кризиса. Кроме того, он заявил о том, что успех властей Украины и Израиля «жизненно важен для национальной безопасности Америки». Однако это больше напоминает эффект домино, когда неудача в одном месте приводит к катастрофам где-то ещё, отмечает автор.



По его мнению, тот факт, что США до сих пор избегали прямого вмешательства в оба конфликта, убедительно свидетельствует о том, что даже сам Байден на самом деле не считает, что жизненно важные интересы американцев там находятся под угрозой. Поскольку если бы военная победа украинских и израильских властей была действительно жизненно важна для обеспечения национальной безопасности США, вряд ли Вашингтон продолжал бы играть там второстепенную роль, подчёркивается в статье.



Байден преувеличивает, говоря о том, что поставлено на карту, и требуя более активно поддерживать оба конфликта одновременно, в то время как каждый из них должен обсуждаться и оцениваться по собственным меркам и реалиям. Как считает автор, опасность здесь заключается и в том, что президент США публично заявил, что жизненно важные интересы страны поставлены на карту в обеих войнах — хотя в действительности это не так.



«Это создаёт потенциальную ловушку», — предупреждает Ларисон. Теперь противники Байдена, выступающие за более жёсткую политику, получили возможность использовать его же собственные слова в качестве упрёка, если ситуация в ходе любого из этих конфликтов ухудшится. И тогда США, вероятно, придётся вести «ещё больше ненужных и потенциально очень дорогостоящих войн», подчёркивается в статье.



При этом стремление Байдена объединить обе войны в одну проблему, чтобы заручиться поддержкой для их финансирования, вряд ли поможет убедить скептиков, констатирует автор: «Эти два конфликта настолько существенно различаются, что попытки представить их как часть одной и той же глобальной битвы трудно воспринимать всерьёз». По его мнению, это больше похоже на риторический ход эпохи Буша, напоминая об ошибках, к которым может привести намерение объединить совершенно разных противников.



Если в конфликте на Украине речь идёт о территориальных спорах и обвинениях Киева в адрес Москвы, то в отношении ХАМАС именно Израиль однозначно является оккупантом, который оккупирует землю другого народа уже более полувека, говорится в статье: «Долгая история лишения палестинцев их собственности и их притеснений под властью Израиля не позволяет рассматривать оба конфликта как простые «истории о демократических странах, находящихся в осаде». Однако именно это Байден попытался сделать, чтобы оправдать выделение ещё большей военной помощи самой могущественной стране в этом регионе».



И хотя Байден формально признал, что боевики ХАМАС не представляют весь палестинский народ, однако его решительная поддержка израильской военной кампании, включая разрушительную осаду Газы, наглядно демонстрирует, что он не придерживается этого различия на практике, отмечает автор.



Кроме того, американский президент заявил о том, что, если противников не остановить, он продолжит наступление и «угрозы для Америки и всего мира продолжат расти». Однако это тоже кажется крайне маловероятным, говорится в статье. По мнению автора, у России сейчас нет возможностей вести наступательную войну против других стран за пределами Украины.



«И даже в худшем случае, если Украина потерпит полное поражение, для российских властей было бы самоубийственно пытаться продолжить наступление на Запад, на территории НАТО», — отмечается в статье. При этом желание Байдена преувеличить угрозы со стороны России приводит к тому, что он фактически ставит под сомнение и способности НАТО отразить нападение, констатирует автор.



Что касается новой войны на Ближнем Востоке, там ситуация, по его оценкам, выглядит прямо противоположно заявлениям Байдена: «В другом конфликте угрозы для Америки, похоже, будут лишь продолжать увеличиваться, если США по-прежнему будут сохранять тесные связи с Израилем, ведущим разрушительную войну в секторе Газа».



Заявления главы Белого дома о том, что США являются «незаменимой нацией» и что американское лидерство «скрепляет мир» — это неправда, поскольку существует масса исторических примеров, от Вьетнама до Ирака и Сирии, когда политика Вашингтона приводила лишь к разжиганию конфликтов и наносила всем ущерб, подчёркивается в статье.



Эта вера в «незаменимость» Америки послужила причиной некоторых из наихудших ошибок и преступлений в недавней американской истории, отмечает автор: «Она нанесла большой ущерб как безопасности США, так и международной безопасности за двадцать пять лет, которые прошли с тех пор, как Мадлен Олбрайт произнесла эту фразу».



Это крайне высокомерное убеждение, согласно которому безопасность всего остального мира якобы напрямую зависит от постоянного вмешательства США, фактически вынуждает Америку бесконечно сражаться или иным образом участвовать в иностранных войнах. Это не только не помогает скреплять мир, но лишь оказывает дестабилизирующий и разрушительный эффект во многих регионах, пока Соединённые Штаты продолжают пытаться доказать всем, насколько они «незаменимы», несмотря на свой относительный упадок, говорится в статье.



Стоит напомнить, что фраза Олбрайт не просто подчёркивала, что мир зависит от США в настоящем, но и то, что американцы смотрят в будущее «дальше, чем другие страны», поэтому их применение силы в тех случаях, когда они посчитают нужным, якобы является оправданным. Однако это утверждение тоже является абсурдным, отмечает автор: «У США нет особого дара предвидения или большего понимания мира, чем у других стран, и во многих случаях до боли очевидно, что нашим лидерам даже трудно разглядеть, что происходит прямо перед ними».



Но возможно, самое тревожное в призыве Байдена поддерживать оба конфликта — это отсутствие у него беспокойства по поводу того, насколько США уже и так перенапряжены своими попытками вмешиваться во всё происходящее в мире, говорится в статье. В более раннем телеинтервью Байден отверг опасения в отношении того, что США слишком обременяют себя такой политикой.



«Ради бога, мы, Соединённые Штаты Америки, самая могущественная нация в истории — не в мире, а во всей мировой истории. История мира. Мы можем позаботиться об этих двух проблемах, поддерживая при этом нашу глобальную международную защиту», — заявил тогда президент США.



Эти высказывания отдают высокомерием и не доведут до добра, предупреждает автор: «Игнорирование пределов власти США обычно приводит к тому, что наше правительство пытается переусердствовать, используя опасные и обречённые на провал способы. Нам остаётся лишь надеяться, что такая самоуверенность президента не станет искушать судьбу».



И хотя возможно, для тех, кто тоже верит до сих пор в «незаменимую» роль Америки, выступление Байдена показалось достойным одобрения, оно однозначно не понравилось тем американцам, которые так не считают — и хотели бы, чтобы их правительство больше заботилось о внутренних проблемах собственной страны, чем о глобальных мировых проблемах, подчёркивается в статье.



В то же время призыв Байдена увеличить финансирование войны может иметь определённый успех в конгрессе в краткосрочной перспективе, если он сможет использовать уже существующее там лобби в поддержку Израиля, чтобы мобилизовать выделение дополнительной поддержки Украины. Но это также может негативно повлиять на общественное мнение и вызвать раздражение у американцев, от которых требуют поддерживать оба конфликта, что приводит к постоянно растущей потребности в выделении дополнительных ресурсов со стороны США.



Президент США настаивает, что всё это «умные инвестиции», которые способны «принести дивиденды» в будущем. Однако всё большее количество американцев начинают расценивать это как выбрасывание огромных денег на ветер, заключает автор.