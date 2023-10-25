La Razón: вакуум власти в конгрессе не позволяет США помогать Киеву и Израилю

Администрация Байдена, несмотря на заявленное намерение выделить крупный пакет дополнительной помощи Киеву и Израилю, пока не может этого сделать из-за вакуума власти в конгрессе США, сообщает La Razón. В частности, работе палаты представителей мешают разногласия внутри Республиканской партии, из-за которых конгрессмены до сих пор не могут выбрать спикера нижней палаты конгресса, говорится в статье.

Вакуум власти в американском конгрессе не позволяет Белому дому направлять помощь Украине и Израилю, пишет La Razón.



С начала украинского конфликта Соединённые Штаты предоставили Киеву вооружений на сумму более $75 млрд. Эта сумма серьёзно превышает то, что Вашингтон выделял другим союзным странам, например, Израилю, который в 2021 году получил всего $4 млрд.



Президент США Джо Байден в ходе недавнего выступления заявил о намерении увеличить экономическую помощь этим странам, но кризис в конгрессе отнюдь не облегчает ему эту задачу. Белый дом хочет, чтобы члены конгресса одобрили пакет финансирования на сумму $105 млрд, который включает в себя военную и гуманитарную помощь Израилю и Украине, а также средства для укрепления безопасности на границе США и Мексики и в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на Тайване.



Однако разлад и разногласия внутри Республиканской партии мешают оставшейся без спикера палате представителей продолжать свою работу.



После того как в начале этого месяца от должности спикера был отстранён Кевин Маккарти, два других конгрессмена-республиканца Джим Джордан и Том Эммер отказались от претензий на этот пост, так как не смогли заручиться достаточной поддержкой однопартийцев. Теперь очередным кандидатом на пост спикера стал республиканец Майк Джонсон.



Если нижняя палата конгресса так и не изберёт нового спикера, то существует риск того, что она не сможет одобрить выделение дополнительной помощи Киеву и Израилю. Вдобавок 17 ноября завершается 45-дневный срок временного финансирования правительства США, что может привести к приостановке его работы.