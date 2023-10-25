Danny Haiphong: «недооценили» — Запад просчитался в отношении России, но не может это признать

Запад просчитался в украинском конфликте, но не способен признать свою ошибку, заявил морпех США в отставке Брайан Берлетик в интервью Danny Haiphong. По его словам, это давняя проблема США и НАТО — они не умеют здраво оценивать ситуацию и своих противников. А все западные речи про слабость России — это не более чем «проекция»: на данный момент оружие и терпение заканчивается именно у Запада, а не у Москвы.

Поначалу, особенно в первые полгода или год этого конфликта, все говорили: «Бросим на это все усилия! Как же это здорово! Мы добьёмся огромных успехов, у России нет шансов. Посмотрите, сколько ошибок совершает Россия, они нас недооценили…» Таков был посыл коллективного Запада. Теперь они говорят, что стратегия Украины (которую я даже за стратегию не считаю — это, скорее, ответ на реальные условия на поле боя), эта стратегия войны на истощение — она, похоже, играет совсем не на руку Украине. И никто не задумывается о том, что за это время может сделать Россия — эти годы, за которые вы планируете достичь целей, которые вообще кажутся недостижимыми, если для того, чтобы только попытаться их добиться, вы выделяете целые годы. Каков ваш взгляд на этот вопрос? Просто создаётся впечатление, что Россию по-прежнему воспринимают как неумелого агрессора, не обращая никакого внимания на реальное положение дел на фронте.

БРАЙАН БЕРЛЕТИК, экс-морпех ВС США: Вы абсолютно правы в том, что Россию недооценили, и это то, что США постоянно делают в отношении всех своих противников. Прямо сейчас у нас происходит то же самое с Китаем, верите или нет. Взять ту же статью CNN, про которую вы только что говорили. Мы видим огромное количество ошибочного анализа, если это вообще можно назвать анализом — мы даже не уверены, действительно ли эти люди пытаются анализировать ситуацию или это просто пропаганда, которую они намеренно публикуют, чтобы ввести общественность в заблуждение.

Но в отношении осеннего наступления Украины существуют серьёзные неверные представления, как это было и в прошлом году. Они верят, будто Украина сделала это потому, что... Ну, знаете, у них всё так хорошо, мы так прекрасно их вооружили и оснастили, а на самом деле у России просто не было достаточно войск, чтобы взять Харьков. Они выделили недостаточно сил, потому что это специальная военная операция, а не полномасштабное вторжение.

Не знаю, замечаете ли вы, Дэнни, но западные СМИ всегда так говорят. Каждый раз, когда они упоминают о действиях России в отношении Украины, они всегда говорят о «полномасштабном вторжении», всегда используется эта фраза. При этом всё выглядит так, будто они знают, что это неправда, но они так отчаянно пытаются убедить вас в обратном, поэтому постоянно употребляют именно эти слова. Они также говорят «неспровоцированное», им нравится постоянно использовать это слово. «Неспровоцированное». При том, что все мы знаем, что это было спровоцировано.

Зачем вообще так делать? Зачем повторять слово «неспровоцированное» снова и снова, если можно сказать один раз и надеяться, что оно закрепится? Ладно, продолжайте.

БРАЙАН БЕРЛЕТИК: Вот именно. Так что это очевидная пропаганда, которую они пытаются вбить в головы людей.

Кроме того, существует заблуждение, якобы Россия думала, что она просто придёт, за три дня захватит всю Украину и подчинит её себе. И мы всё ещё слышим, как госсекретарь США Энтони Блинкен повторяет эту чушь. Это абсолютная ложь. И мы знаем, что это ложь, потому что видим уровень подготовки российских военных. Они готовились годами, вероятно с 2008 года, когда подготовленные и вооружённые НАТО грузинские войска столкнулись с российскими силами. Россия увидела, что её вооруженные силы не в лучшем состоянии, и поэтому решила возродить, реформировать, модернизировать свои войска, расширить военно-промышленное производство.

И вот, с 2008 по 2022 год, даже до настоящего времени и с прицелом на будущее они продолжают этим заниматься. Они были готовы к крупномасштабному затяжному конфликту. У них было огромное количество людей, техники, боеприпасов для очень длительной войны. Именно поэтому они сейчас имеют преимущество на поле боя, и именно поэтому у всего НАТО закончилось оружие, закончились боеприпасы. Россия была готова к затяжному конфликту, а НАТО — нет.

Это можно назвать проекцией: думали, что всё будет очень быстро, а оказалось, что это долгосрочный конфликт, и в этом-то Россия просчиталась. На самом деле они, похоже, очень хорошо подготовились. Выглядит так, словно это НАТО оказалось не подготовлено. Это наш просчёт, мы недооценили Россию. А Запад продолжает этим заниматься: мы по-прежнему видим, как аналитики и западные политики ведут себя так, будто, как вы говорите, Россия неумелая, в то время как на самом деле, похоже, у них есть план и они терпеливо ему следуют. Они избегают провокаций и продолжат выжимать из Украины все соки до тех пор, пока не добьются желаемых результатов.

Дата выхода в эфир 24 октября 2023 года.