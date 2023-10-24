Австрийский историк: у Запада не получится победить в экономической войне с Россией

Летнее контрнаступление Украины не принесло желаемых результатов, пишет на страницах Der Standard австрийский историк Филипп Тер. Да и санкции Запада не оказали на российскую экономику ожидаемого воздействия. В целом добиться «эффекта Афганистана» в российском тылу не удалось, а вот западный тыл, напротив, начал рушится, о чём свидетельствуют события в Европе и США, рассказывает автор.

Исход войн определяется не только на поле боя, но и в тылу, пишет на страницах Der Standard австрийский историк Филипп Тер. По его словам, об этом нельзя забывать при анализе ситуации на Украине. Второй год боевых действий для Киева прошёл относительно неплохо, но большого прогресса добиться не удалось. Западные партнёры, видимо, рассчитывали, что ВСУ смогут пробиться к Азовскому морю, но, несмотря на все поставки современных танков, систем ПВО и ракетных комплексов, сделать этого так и не удалось.

Дело в том, что без превосходства в воздухе у Украины нет шансов прорвать российские линии обороны. Патовая ситуация в воздушном противостоянии привела к кровопролитным окопным боям, напоминающим Первую мировую войну. Опасаясь обострения конфликта и применения Москвой ядерного оружия, НАТО медлит с поставкой Киеву истребителей и дальнобойных ракет. В результате боевые действия ведутся исключительно на земле, что приводит к трагическим последствиям для гражданского населения.

Российские же граждане — за исключением редких уколов иголкой в виде беспилотных атак на Москву — практически не ощущают на себе последствия этого конфликта. Добиться «эффекта Афганистана», как в 1980-е годы, так и не удалось. Гибель российских военнослужащих, наоборот, придала СВО особое значение среди населения, которого раньше у неё не было. У Украины же, напротив, возникают всё большие проблемы с пополнением своих людских резервов.

А западный тыл тем временем начинает рушиться, продолжает Тер. Если после Венгрии, а потом, возможно, Словакии и Австрии, где вскоре должны пройти выборы в Национальный совет, и другие европейские страны откажутся от санкций против России, это может привести к «эффекту домино». Даже в США республиканцы начали активно противопоставлять вопрос продления поддержки Украины всем остальным внутриполитическим темам, например необходимости помочь жертвам пожаров на Гавайях или защитить границы с Мексикой.

Война между коллективным Западом и Россией также происходит на экономическом уровне, продолжает историк. И главное оружие здесь — это санкции, но по поводу их эффективности не стоит питать никаких иллюзий. В долговременной перспективе штрафные меры, возможно, и навредят России, но на данный момент особого воздействия на страну они не оказывают. И всё потому, что к ним не присоединились не только Китай, Индия и Бразилия, но и даже ряд стран — членов НАТО, например Турция и Венгрия. Австрийские компании также продолжают делать бизнес в России. Сами русские за годы дефицита в СССР и глубокой экономической депрессии 1990-х годов освоили множество техник выживания.

Да и запрет экспорта таких товарных марок, как Mercedes и Gucci, затронул лишь тонкую элитную прослойку в городах, а международные платежи можно осуществлять и без системы SWIFT. Так что все признаки указывают на то, что у Запада не получится победить в экономической войне с Россией. И, с исторической точки зрения, стоит также признать, что Россия пока что не прекратила ни одни боевые действия в постсоветском пространстве в результате переговоров или заключения мирного договора.