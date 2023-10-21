Die Welt: дисгармония в руководстве ЕС помешала Брюсселю добиться торговых уступок от Вашингтона

Во время саммита ЕС — США в Вашингтоне президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен был обеспечен особый приём со стороны главы Белого дома Джо Байдена, сообщает Die Welt. Он лично погулял с ней в Розовом саду у резиденции президента, называл её по имени, а она его — «дорогой Джо». В то же время председатель Евросовета Шарль Мишель не удостоился персональной аудиенции и присутствовал только на переговорах в Овальном кабинете вместе с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Наблюдателей такое отношение насторожило, ведь в рамках саммита Еврокомиссия и Евросовет должны были представлять интересы ЕС на равных, продолжает немецкое издание. Но это уже своеобразный тренд, ведь фон дер Ляйен давно проводит более самостоятельную внешнюю политику. Сначала это касалось Украины, теперь — Израиля. На прошлой неделе она без согласования с Боррелем поехала в Тель-Авив и заявила там о «безграничной солидарности» ЕС, а также о намерении союза временно приостановить финансовую помощь для палестинцев. В Брюсселе её за это сильно раскритиковали, а позже Боррель и Мишель, напротив, добились увеличения поддержки палестинцев.

О дисгармонии в руководстве ЕС ярко свидетельствовало и поведение фон дер Ляйен во время выступления Мишеля в Белом доме, рассказывает немецкое издание. Она сидела рядом с ним и держалась противоестественно скованно. Она даже ни разу не подняла голову. Не исключено, что прогулка в Розовом саду была продиктована желанием Байдена обсудить с ней какие-то темы без Мишеля. К тому же ходят слухи, что он видит в ней замену Йенсу Столтенбергу на посту генерального секретаря НАТО.

Другими словами, в Вашингтоне у руководства ЕС не получилось выступить единым фронтом, и, возможно, это одна из причин, по которой фон дер Ляйен и Мишель вернулись в Брюссель без результатов. Никакого прогресса в рамках переговоров о так называемом сырьевом партнёрстве добиться не удалось, а ведь это важное соглашение, которое должно компенсировать существенные конкурентные недостатки, которые возникли у европейских компаний из-за этой многомиллиардной программы Байдена по субсидированию бизнеса.

В свою очередь, сами США не прилагают особых усилий, чтобы добиться прогресса на этом направлении, отмечает Die Welt. При этом с Японией они заключили схожую сделку ещё в марте. Связано это с тем, что для нынешних американских цепочек поставок Токио играет гораздо большую роль. ЕС же сможет стать для США поставщиком редкоземельных элементов только через десять лет. Фон дер Ляйен и Мишелю не удалось договориться и по поводу американских пошлин на сталь и алюминий. Торговые ограничения, введённые ещё при экс-президенте США Дональде Трампе, были временно отменены, но в конце 2023 года срок временной приостановки их действия заканчивается, и, если не достичь соглашения, для немецких и европейских предприятий могут вновь настать болезненные времена.