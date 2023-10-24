Экс-аналитик ЦРУ: США напрашиваются на войну с Ираном и, возможно, с Россией
Наши силы могут попасть под обстрел со стороны Ирана. И именно поэтому мы и направили их туда, чтобы у нас был повод сражаться. То есть что они там делают? Почему там находятся два авианосца и все эти вспомогательные суда, а также 2 тысячи морских пехотинцев? Для чего они там, Рэй?
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