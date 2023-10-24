Экс-аналитик ЦРУ: США напрашиваются на войну с Ираном и, возможно, с Россией

США отправили авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье, и ещё одну — в Персидский залив, чтобы спровоцировать Иран на обстрел этих американских сил, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, в таком случае у США появился бы повод «начать войну» против Ирана и, возможно, даже против России, если авианосцы будут болтаться вокруг Сирии.

Наши силы могут попасть под обстрел со стороны Ирана. И именно поэтому мы и направили их туда, чтобы у нас был повод сражаться. То есть что они там делают? Почему там находятся два авианосца и все эти вспомогательные суда, а также 2 тысячи морских пехотинцев? Для чего они там, Рэй?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Всё потому, что министерством обороны руководит кто-то, кто не совсем для этого подходит. Он не в своей тарелке и не имеет ни малейшего представления о том, что его просят сделать. Он отдаёт честь, когда Энтони Блинкен говорит отправить авианосцы, две авианосные группы — авианосные ударные группы, как их теперь называют. Одну — в Восточное Средиземноморье и одну — в Персидский залив.

Судья, как я уже сказал изначально, это просто лёгкие мишени. Блинкен предположил, что по ним могут открыть огонь, и тогда он бы начал войну против Ирана. И, возможно, даже против России, если они будут болтаться вокруг Сирии, где российские войска переломили ситуацию в пользу Башара Асада, а это очень болезненная вещь для неоконсерваторов.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.