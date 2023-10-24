Politico: Рамасвами назвал «разумной» идею выхода США из НАТО и переоценки членства в ООН

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами рассматривает возможность радикального сдвига во внешней политике страны — выход из НАТО и переоценку роли в ООН, — если займёт кресло в Белого доме, сообщает Politico. Рамасвами выступает за сокращение американской помощи Украине. Он призывает конгресс проголосовать против очередного пакета в размере $106 млрд на помощь Украине и Израилю.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что считает «разумной идеей» выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса. Комментируя для Politico статью Rolling Stones, в которой журнал со ссылкой на источники сообщил о том, что Дональд Трамп был готов вывести США из НАТО, Рамасвами отметил, что поддерживает эту идею.

Тем не менее он не взял на себя обязательства воплотить её в жизнь, если его изберут президентом. В подробности кандидат в президенты вдаваться не стал, только добавил, что «также открыт для переоценки участия США в ООН».

Как отмечает Politico, это свидетельствует о том, что Рамасвами рассматривает возможность радикального сдвига во внешней политике США. Это также говорит о том, что по крайней мере двое из четырёх ведущих кандидатов от Республиканской партии скептически относятся к выгоде для внешнеполитических целей от пребывания США в этих организациях.

Если бы США вышли из НАТО, остальные члены альянса не обязаны были бы защищать страну в случае нападения на неё. Издание напоминает, что Организация Североатлантического договора единственный раз за свою историю применила статью 5: после террористических актов, совершённых 11 сентября 2001 года против США. А выход из Организации Объединённых Наций означал бы потерю Америкой права вето в Совете Безопасности, что, возможно, увеличило бы влияние Китая и России в этом органе.

Рамасвами подчёркивает, что не стремится к полному самоустранению Соединённых Штатов из мировой политики, но призывает к сокращению американской помощи Украине. Так, он призывает конгресс проголосовать против очередного пакета в размере $106 млрд на помощь Украине и Израилю. В беседе с Politico он заявил, что военная помощь США Израилю должна «зависеть» от наличия у страны подробного плана действий после наземной операции в Газе.