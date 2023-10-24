В эфире телеканала Fox Business член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал «досадным» тот факт, что Соединённые Штаты, по словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, не разрешили Украине продолжить мирные переговоры с Россией. По словам Дэвидсона, складывается ощущение, что многие в США подталкивают всё к новым войнам.

УОРРЕН ДЭВИДСОН, член палаты представителей США: Что касается идеи, что мы должны восстановить Украину, — мы же её не разрушали. Поэтому мне кажется, что на помощь в восстановлении Украины, вероятно, должны пойти конфискованные по всему миру российские активы. Но сначала они должны добиться мира.

На выходных бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что у него есть объективные доказательства того, что ранее в этом году Соединённые Штаты вмешивались, чтобы помешать мирным переговорам России и Украины. Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединённые Штаты.

Мне кажется, что складывается ощущение, что многие в США настаивают на новых войнах, в новых местах и при каждой возможности. А мы не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.