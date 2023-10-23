В сенате США забеспокоились об истощении своих военных и финансовых ресурсов из-за Украины. В конечном итоге бесконтрольное предоставление денег Киеву может привести к разорению федерального бюджета, отправив страну в финансовый и экономический упадок. Несмотря на это, противодействие нескончаемому потоку американских налоговых долларов, поступающих на Украину, характеризуется как «поддержка Путина» или «поддержка России» в конфликте на Украине.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол подвергся критике за противодействие законопроекту об обширных расходах, который включал в себя дополнительное финансирование Украины. Позиция Пола не лишена оснований, поскольку нет причин допускать, чтобы важные вопросы, заслуживающие серьёзного рассмотрения, обсуждения и дебатов, были просто втиснуты в колоссальный сводный законопроект о расходах с явной целью избежать какого-либо серьёзного изучения, пишет The American Conservative.

Конгресс США неоднократно просил Белый дом наметить последовательную политическую стратегию для Украины, однако администрация Джо Байдена упорно отказывается это делать и продолжает брать на себя огромные финансовые обязательства из кармана американских налогоплательщиков.

За год до начала пандемии ВВП Украины составил $153 млрд. Годом ранее он составлял $130 млрд, а ещё годом ранее — $112 млрд. Конгресс принял четыре пакета расходов на Украину на общую сумму $130 млрд, что составляет примерно годовой объём украинского ВВП.

Большая часть этой помощи даже не направлена на то, чтобы помочь Украине защититься от ВС России; например, американцы финансируют украинскую пенсионную систему. Даже если предположить, что Вашингтон должен финансировать самооборону Украины, далеко не ясно, как в этом участвует национальная пенсионная система, отмечает автор статьи.

Кроме того, Вооружённым силам США не обязательно иметь постоянные гарнизоны в Европе для обеспечения её безопасности и не следует брать на себя большую часть тяжёлой работы за европейские государства. Такая позиция Соединённых Штатов подтолкнёт Европу к ответственному подходу к решению собственных проблем безопасности и позволит американским военным высвободить ресурсы и рабочую силу, чтобы больше сосредоточиться на других угрозах национальной безопасности США.

По мнению автора статьи, если США истощат боеспособность своей армии из-за Украины или разорят федеральный бюджет, отправив страну в финансовый и экономический упадок, то Вашингтон будет гораздо менее способен сдерживать «планы Китая» в отношении Тайваня. Несмотря на эти соображения, противодействие нескончаемому потоку американских налоговых долларов, поступающих на Украину, характеризуется как «поддержка Путина» или «поддержка России» в конфликте на Украине.

США отправляют Киеву средства в размере, далеко не пропорциональном той поддержке, которая ему требуется для отражения российских войск. Просто отправлять всё больше денег, не направляя их на реальную помощь Украине в самообороне, не является серьёзной стратегией или серьёзной политикой; во всяком случае, это будет продолжать затягивать военный конфликт.

Истощение американских военных запасов и отправка экономики США в долгосрочную стагнацию не поможет сдержать Россию, Китай, Иран, тем более если это будет сделано путём продолжения займа денег у Китая.

Сенатор Рэнд Пол задаётся вопросом, почему американцев, похоже, украинский конфликт волнует больше, чем остальную Европу, и с какой стати они платят за украинскую пенсионную систему, в то время как Европа изо всех сил пытается обеспечить материальное или военное финансирование, завершает The American Conservative.