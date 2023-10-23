«Заготавливают дрова и свечи»: ABC News рассказал, как украинцы готовятся к предстоящей зиме
Украинцы заготавливают дрова и свечи, чтобы подготовиться к очередной зиме в условиях разрушенной энергосистемы, сообщает ABC News. Прошлой зимой в ходе военных действий пострадала почти половина энергомощностей страны. В этом году Киев и его союзники готовят население к ещё более тяжёлым условиям.
Как отмечает издание, зима — теперь особенно напряжённое время для украинцев. Готовиться они начинают заранее: уже в конце лета произошёл взрыв продаж теплогенераторов. Одни, более обеспеченные, жители Украины вкладывают деньги в солнечные батареи, другие — закупаются свечами, батарейками, фонариками и компактными газовыми баллонами. Крупнейший украинский ретейлер «Эпицентр» сообщил, что в августе продажи генераторов выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи портативных зарядных станций увеличились в 25 раз.
Прошедшая зима была признана самой сложной за всю историю существования энергосистемы Украины: по данным государственного оператора энергосистем «Укрэнерго», в прошлом году по электростанциям страны было выпущено более 1200 ракет и беспилотников. В результате ударов пострадала половина энергомощностей Украины, пишет ABC News. В самые холодные месяцы люди были вынуждены часами оставаться без электричества и воды: в таких условиях им приходилось учиться, работать, жить и удовлетворять свои основные потребности.
В этот раз Владимир Зеленский взял на себя обязательство существенно усилить системы ПВО, однако призвал население не расслабляться: «Каждый должен сыграть свою роль в оборонительных усилиях. Мы должны быть стойкими и сильными как на поле боя, так и во всех других сферах», — отметил Зеленский в своём недавнем обращении к народу.
Частная украинская энергетическая компания ДТЭК в течение последних семи месяцев восстанавливала повреждённую инфраструктуру и укрепляла защиту своего оборудования в ожидании приближающейся зимы. По словам генерального директора, компания инвестировала в подготовку к предстоящему сезону около 20 млрд украинских гривен, притом что из-за прошлогодних сбоев, вызванных ударами российских войск, она потеряла миллиарды.
Помимо собственных сил, Киев продолжает в большей степени полагаться на помощь своих союзников, подчёркивает американское издание. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в этом году США выделили $522 млн на энергетическое оборудование и защиту инфраструктуры Украины. Однако будет ли этого достаточно — покажет только время.
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