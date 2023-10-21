«США не захотели» — Шрёдер рассказал, как Запад упустил шанс на мирное урегулирование украинского конфликта

В марте 2022 года у Запада был шанс договориться с Россией по Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung бывший глава ФРГ Герхард Шрёдер. Тогда в переговорах участвовал нынешний украинский министр обороны Рустем Умеров. Киеву предлагали демилитаризацию и предоставление взаимных гарантий безопасности по австрийской модели. Умеров эту идею поддержал. Он также заявил, что его страна не стремится в НАТО, и пообещал вернуть русский язык в Донбасс. Но в конечном счёте ничего не произошло, потому что в США такого развития событий не захотели, объясняет Шрёдер.

И это привело к фатальным последствиям, ведь теперь Россия сблизилась с Китаем, чего Западу не стоило допускать. Американцы же переоценили свои возможности, о чём ярко свидетельствует нынешняя политическая раздробленность в США и хаос в конгрессе.

Сейчас вместо того, чтобы на радость американской и немецкой оборонной промышленности поставлять на Украину оружие, канцлеру Германии Олафу Шольцу и французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо добиться мирного урегулирования конфликта. Предоставление военной помощи — это всего лишь временное решение. Но вести диалог никто не хочет, сетует Шрёдер: «Все сидят в окопах. Сколько ещё должно умереть людей? Это как на Ближнем Востоке. Кто страдает от всего этого по обе стороны конфликта? Бедные люди, которые теряют своих детей».

Шредёр также назвал абсурдным страх перед тем, что Россия способна напасть на одну из стран — членов НАТО. По его словам, Москву интересует лишь статус-кво в Донбассе* и Крыму**. При этом экс-канцлер с пониманием относится к страхам Кремля перед расширением альянса. В Турции уже находятся ракеты, способные ударить прямо по российской столице. Если бы Украина стала членом НАТО, альянс оказался бы прямо на российской границе. В Москве не могли этого допустить, поэтому отреагировали превентивно. Но это не означает, что Польша, Прибалтика и тем более Германия теперь оказались под угрозой военного вторжения, подчеркнул он.

«Россия останется Россией, — пояснил Шрёдер. — Не важно, кто ей правит. И Германия заинтересована в сохранении экономических и политических отношений с Россией, хотя они будут трудными. Но это касается и многих других государств: Китая, Турции. Однако неправильно сводить политику только к эмоциям, как это делают зелёные и Анналена Бербок».

В интервью Шрёдер также прокомментировал события в Израиле. Он одобрил позицию канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, Тель-Авив имеет право на самооборону, но в международном праве также говорится о соразмерности ответных действий. Если Израиль будет действовать слишком агрессивно, отношение к конфликту в мире может измениться, предупреждает экс-глава ФРГ: «Не хотелось бы сейчас оказаться на месте Нетаньяху. Его народ ждёт от него решительной реакции. В то же время нельзя допустить обострения насилия».

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).



