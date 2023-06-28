Focus: «не ждите от меня отречения» — Герхард Шрёдер не откажется от дружбы с Владимиром Путиным под давлением прессы

Шредёр в апрельском интервью отказался отрекаться от своей дружбы с Путиным. Издание Focus цитирует политика, который настаивает на правильности своей политики по отношению к России. Из-за своей позиции бывшему канцлеру приходится сталкиваться с многочисленными обвинениями и оскорблениями. В интервью он заявил, что они задевают его, но «не ранят по-настоящему».

Телеканал RTL взял интервью у бывшего канцлера Герхарда Шрёдера для своего нового документального фильма об истории газеты Bild. Издание Focus выбрало наиболее интересные цитаты из этого интервью, взятого 20 апреля 2023 года.

На вопрос о том, как Шрёдер воспринимает нападки в свой адрес, которые ему приходилось и приходится читать на страницах газеты, политик ответил следующим образом: «У меня было своё мнение, и я продолжаю считать, что то, что я делал политически по отношению к России, было правильно, и я до сих пор считаю, что это было правильно». Оскорбления задевают немецкого политика, но «не ранят по-настоящему».

В интервью политик также отказался дистанцироваться от президента Путина. «Критикуйте то, что я сделал, или заканчивайте с этим. Но не ждите от меня того или иного отречения. Сейчас слишком многие отрекаются», — сказал Шрёдер. Foсus напоминает, что Герхард Шрёдер считается «близким другом Путина» и многие годы работал в российском энергетическом секторе.