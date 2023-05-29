ZDF: Шрёдера снова не пригласили на партийную конференцию СДПГ

Герхарда Шрёдера не позвали на юбилейную церемонию в штаб-квартире СДПГ в Берлине в прошлый вторник, а теперь не приглашают и на партийную конференцию в декабре. Как сообщает немецкий телеканал ZDF, обычно на таких мероприятиях присутствуют бывшие лидеры СДПГ. По словам лидера партии Саскии Эскен, она уже не видит в Шрёдере бывшего канцлера и главу партии и считает его бизнесменом.

Руководство СДПГ решило не приглашать бывшего канцлера и лидера партии Герхарда Шрёдера на федеральную партийную конференцию в декабре, сообщает немецкий телеканал ZDF. «Мы будем придерживаться той же позиции, которой придерживались сейчас, на праздновании 160-летия СДПГ», — заявила лидер партии Саския Эскен.

В отличие от других бывших лидеров партии, Шрёдер не получил приглашения на юбилейную церемонию, состоявшуюся в прошлый вторник в штаб-квартире партии в Берлине. По традиции на партийные конференции приглашаются бывшие лидеры партии, поясняет немецкий телеканал.

Шрёдер присутствовал на нескольких заседаниях высшего партийного органа после своего канцлерства и даже выступал в качестве докладчика — последний раз в 2017 году. На следующем партийном съезде, который пройдёт с 8 по 10 декабря в Берлине, он теперь присутствовать не сможет.

«Я больше не могу разглядеть в Герхарде Шрёдере бывшего канцлера и бывшего лидера партии. Я вижу в нём бизнесмена, преследующего свои деловые интересы», — сказала Эскен.

Шрёдер, которому сейчас 79 лет, был канцлером с 1998-го по 2005 год и лидером партии с 1999-го по 2004 год. После того как он был смещён с поста главы правительства, он много лет работал на российские энергетические компании и до сих пор считается близким другом президента России Владимира Путина, от которого он не отрёкся даже после начала российской спецоперации на Украине.

Через несколько недель после её начала Шрёдер даже посетил Путина в Москве — якобы для посредничества. Руководство партии неоднократно чётко дистанцировалось от Шрёдера после начала российской спецоперации и объявило его изолированным в партии.

Однако процедура исключения из партии, инициированная 17 отделениями партии, провалилась, отмечает ZDF. Между тем, для Эскен дискуссия о Шрёдере уже закончена. «У СДПГ есть важные задачи как у партии и ведущего партнёра по коалиции — мы продолжаем развиваться в плане программы и вносим свой вклад в работу коалиции, — добавила Эскен. — В этом отношении у нас есть более важные дела, чем разговоры о Герхарде Шрёдере».