Times: вино, халаты и тапочки — Лиз Трасс выставили счёт на 12 тысяч фунтов за пользование правительственной усадьбой

Кабинет министров Великобритании отправил Лиз Трасс счёт на оплату расходов, связанных с её пребыванием в загородной резиденции Чивнинг в то время, когда она занимала должность министра иностранных дел, сообщает The Times. Трасс дали понять, что она должна заплатить £12 тыс. за пропавшие из усадьбы предметы, в том числе банные халаты и тапочки, а также за еду и вино, которые она и её помощники употребляли во время приёмов личных гостей или проведения партийных собраний.

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс выставили счёт на £12 тыс. за еду и напитки, а также банные халаты и тапочки, пропавшие из загородной резиденции Чивнинг в то время, когда она занимала должность министра иностранных дел, пишет The Times.

Кабинет министров отправил Трасс счёт на оплату расходов, связанных с её пребыванием в усадьбе Чивнинг, куда она часто приглашала гостей во время своей избирательной кампании перед выборами главы Консервативной партии летом 2022 года.

По данным источников, официальные лица связались с Трасс и дали ей понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время её пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и её помощники употребляли в резиденции.

Как отмечает издание, правительство Великобритании оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в резиденции, но не на приём личных гостей или организацию партийных собраний.

Представитель политика рассказал изданию, что Трасс планирует оспорить счёт, так как в нём могут содержаться как личные, так и официальные расходы. Как сообщают источники, многие встречи были организованы по просьбе официальных лиц, которые хотели обсудить её будущие приоритеты в деятельности правительства.

Кроме того, представители Трасс интересуются, почему у правительства ушло так много времени на то, чтобы выставить ей счёт. Описываемые события произошли девять месяцев назад, а стоимость недостающих предметов, как утверждается, составила менее 1% от общей суммы счёта.

Кодекс правил поведения британских министров гласит, что, если министры «проводят личные или партийные мероприятия в официальных резиденциях, они должны оплачиваться из личных или партийных средств, без каких-либо затрат для государственного бюджета».

«Лиз всегда оплачивала расходы своих личных гостей в усадьбе Чивнинг. Последний счёт представляет собой смесь её личных расходов и расходов на проведение официальных государственных мероприятий, включая, например, встречи с секретаргем кабинета министров Саймоном Кейсом и высокопоставленными чиновниками из других ведомств. Они составляют большую часть счёта», — заявил представитель политика.

Источник, близкий к Трасс, добавил: «Этот счёт за август 2022 года был отправлен Лиз только в начале этого месяца. Она запросила точный счёт и оплатит его после получения», — передаёт The Times.