Sky News: в отношении Сунака начали парламентское расследование из-за отказа заявить о финансовых интересах жены

В отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака было начато парламентское расследование за отказ сообщить о своих финансовых интересах, сообщает Sky News. Как передаёт издание, дело связано с долей жены Сунака в одной из частных фирм по уходу за детьми, которая могла воспользоваться бюджетным финансированием. Главу британского правительства обвиняют в том, что он не рассказал парламентариям о своей выгоде от применения новой финансовой политики, когда ему был задан прямой вопрос об этом.

Парламентский орган по надзору за стандартами начал расследование в отношении премьер-министра Великобритании в связи с возможным отказом заявить о финансовых интересах, сообщает Sky News.

Как сообщает издание, расследование было начато в прошлый четверг в соответствии с пунктом 6 кодекса поведения депутата, в котором говорится, что депутаты «должны всегда быть открытыми и откровенными, заявляя о любой заинтересованности в любом деле, разбираемом палатой представителей или её комитетами, а также в любых контактах с министрами, членами парламента, государственными должностными лицами или лицами, занимающими государственные должности».

Источник Sky News в правительстве сообщил, что расследование связано с долей жены Риши Сунака Акшатой Мёрти в агентстве по уходу за детьми, которая могла помочь извлечь выгоду из бюджетной политики властей страны.

Сообщается, что Сунак столкнулся с обвинениями в возможном конфликте интересов после того, как не упомянул о связях супруги с Koru Kids, когда депутаты спросили его о том, почему в объявлении о финансировании отдаётся предпочтение частным фирмам.

В ответ на эти обвинения Сунак заявил, что сообщил о своих финансовых интересах кабинету министров как председатель правительства, однако правила гласят, что он также должен был обновить сведения о себе как о депутате, отмечается в статье.

Как передаёт издание, на тот факт, что шесть частных агентств по уходу за детьми должны были воспользоваться государственным финансированием в рамках пилотной программы поощрительных выплат для нянь, вступающих в профессию, обратила внимание член парламента от лейбористской партии Кэтрин Маккиннелл. Согласно программе, поощрение в размере £600 должно было удваиваться до £1200, если няни зарегистрируются через агентство.

Депутат поинтересовалась у Сунака логикой увеличения бонуса в два раза для нянь, которые нанимаются через частные агентства. В ответ премьер-министр заявил, что дополнительное финансирование обусловлено участием в деле посредников и опроверг наличие у него какого-либо интереса в этой сфере.