Bild: на правительственном торжестве Шрёдера посадили подальше от канцлера Шольца — чтобы не портить имидж Германии
На большом торжестве в честь воссоединения Германии, произошедшего 33 года назад, в гамбургской филармонии присутствовало всё руководство страны и 1300 гостей, пишет немецкий таблоид Bild.
Среди них был и бывший канцлер Герхард Шрёдер. Как отмечает издание, его левый глаз выглядел заметно покрасневшим и опухшим. Вероятно, причина этого в воспалении железы на краю века.
Между тем, сам факт, что на церемонию приехал «давний российский лоббист и друг Путина», доставил неприятности протокольным службам, создав для них головную боль при определении рассадки гостей.
Как канцлеру в отставке приглашение пришлось направить и ему, и Ангеле Меркель, поясняет Bild. Меркель отказалась, однако Шрёдер — даже на удивление быстро — принял приглашение.
При этом непохоже, чтобы кто-то из политиков высшего уровня хотел видеть его рядом с собой. Фотографий с бывшим канцлером «на службе России» следует по возможности избегать, отмечает немецкий таблоид. Некоторые из собравшихся в зале с неудовольствием отзывались о бывшем канцлере.
Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер был раздражён присутствием Шрёдера. «Он здесь, он наш бывший канцлер. Как-то тревожно, когда встречаешь человека, который настолько заблудился в своих политических взглядах. Странно для человека, который был канцлером этой страны и давал присягу за Германию», — сказал Гюнтер журналисту Bild.
Депутат парламента от СвДП Риа Шрёдер даже выразила желание изменить правила, чтобы в следующий раз не приглашать друга Путина: «В условиях меняющегося времени протокол должен быть скорректирован. Должность сопровождается определённым достоинством, которого ему не хватает. Следует воздержаться от его приглашения».
Только заместитель председателя парламента ЕС Катарина Барли высказалась в защиту Шрёдера в интервью Bild. «Он был канцлером этой республики. В этом смысле ему здесь самое место», — пояснила она.
Тем не менее как бывшего канцлера Шрёдера нельзя было посадить слишком далеко назад, где его вообще не было бы видно. В то же время он не должен был оказаться слишком близко к «главным знаменитостям» — федеральному президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу: это повредило бы имиджу Германии за рубежом, отмечает немецкий таблоид.
В итоге Шрёдера действительно разместили таким образом, чтобы не так уж много высокопоставленных политиков вынуждены были проходить мимо него по пути к своим местам.
Он сидел в гамбургской филармонии с женой Со-Ён Шрёдер-Ким на краю второго ряда. Слева от него — только проход. Справа от неё — не политик высшего звена, а всего лишь сотрудник председателя Федерального конституционного суда Штефана Харбарта.
Шрёдер и его супруга заняли свои места в числе первых и поэтому в основном держались сами по себе. Только когда вошёл федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, создалось впечатление, что он поприветствовал Шрёдера, отмечает немецкий таблоид Bild.
Ссылки по теме
-
Berliner Zeitung: Олаф Шольц, к сожалению, не Герхард Шрёдер
-
Экс-глава МИД Германии: конфликт на Украине надолго вернул Европу к ситуации противостояния
-
Focus: «не ждите от меня отречения» — Герхард Шрёдер не откажется от дружбы с Владимиром Путиным под давлением прессы
-
Der Spiegel: вместо проведения реформ Олаф Шольц кормит народ мотивирующими лозунгами