Великобритания поставила Украине свои гаубицы, научила стрелять из них, но не дала достаточного количества снарядов, пишет The Daily Telegraph. В итоге сейчас украинским военным приходится возвращаться к вооружениям времён Великой Отечественной войны, а дальше они планируют переходить на лук и стрелы.

Поставленные на Украину британские артиллерийские орудия молчат на поле боя из-за нехватки боеприпасов к ним, пишет The Daily Telegraph. Украинским солдатам приходится стрелять из гаубиц реже одного раза в день из-за «катастрофической» нехватки снарядов.

На прошлой неделе нидерландский адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, предупредил, что у альянса быстро заканчиваются артиллерийские снаряды, которые можно передать Украине. И это подтвердили в общении с журналистом газеты военнослужащие 80-й украинской десантно-штурмовой бригады, которые получили часть партии из 36 гаубиц L119, отправленных Лондоном в Киев в прошлом году: «Британская L119 — хорошая пушка, с ней очень удобно работать, и она точно стреляет. Но у нас для этого мало снарядов — мы за всю прошлую неделю выпустили всего пять снарядов. Их катастрофически мало. В бою нам приходится очень тщательно взвешивать, стоит ли нам использовать снаряд или нет».

Из-за нехватки снарядов НАТО украинские военные берут на вооружение гаубицы советских времён. Среди них советская пушка Д-44, которую использовали в сражениях Второй мировой войны. «Это почти как музейный экспонат, но мы до сих пор им пользуемся, поскольку, по крайней мере, у нас есть для него больше снарядов», — признаются украинские военные.

Россия использует на поле боя до 20 тыс. артиллерийских снарядов в день. Адмирал Бауэр призвал западные страны и концерны увеличить производство артиллерийских снарядов. Он предупредил, что многие страны, поставляющие артиллерийские снаряды на Украину, уже исчерпали более половины своих запасов.

Министерство обороны Великобритании (МО) заявило, что со времени войны поставило на Украину более 300 тыс. артиллерийских снарядов. Но каждый день Киев расходует их тысячами, поэтому получается, что он истощает запасы быстрее, чем союзники могут их пополнить. «А потом мы будем использовать лук и стрелы», — шутят украинские военные.