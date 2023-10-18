Süddeutsche Zeitung: Германия так и не смогла наладить ремонт поставляемой на Украину военной техники

Старые немецкие ЗСУ Gepard играют важнейшую роль в противовоздушной обороне Украины, так как используют сравнительно дешёвые снаряды. Но как стало известно немецким депутатам, Германия отказывается предоставить техническую документацию и затягивает с поставками комплектующих для оперативного ремонта. Süddeutsche Zeitung, анализируя ситуацию, указывает, что производство Gepard было давно свёрнуто и требует восстановления, кроме того, Германия не может наладить работу своих оборонных концернов на Украине и в Восточной Европе, что подрывает вооружённые силы Украины.

Германия поставила несколько десятков зенитных самоходных установок Gepard на Украину для борьбы с российскими ракетами, крылатыми снарядами и дронами. Süddeutsche Zeitung отмечает, что они «жизненно важны» для Украины и украинские войска хвалят немецкие системы, «до тех пор пока они работают так, как запланировано».

«Но немецкие зенитные танки не всегда работают как должно», — продолжает издание. Так, влиятельным членам бюджетного комитета бундестага Себастиану Шеферу (Союз90/Зелёные) и Андреасу Шварцу (СДПГ) во время их визита в Киев украинскими военными был передан целый лист с жалобами.

Например, Германия обещала полноценные поставки запчастей, но не всегда есть даже руководства. «А в тех редких случаях, когда инструкции предоставлены, они только на немецком, а не на английском или украинском», — констатируют расхождение ожиданий и реальности немецкие депутаты. После общения с одним из механиков ВСУ немецкие парламентарии сообщили, что машины, поставленные немцами, например, патрульные машины Dingo, «ремонтируются наугад», так как правительство ФРГ не отвечает на запросы о технической документации.

При этом «отсутствие документов и запчастей затрагивает не только Gepard и не только немецкие системы вооружения», просто «другие страны, очевидно, быстрее реагируют на украинские вопросы и просьбы». «Если у нас отсутствует принципиальная схема, мы можем получить её от англичан или шведов через два-три дня, — цитирует украинского военного инженера Süddeutsche Zeitung, — «а с боевыми танками Leopard мы тщетно пытались получить документы в течение нескольких недель». Аналогичные проблемы с технической документацией продолжаются и с ЗСУ Gepard.

Основная проблема Gepard кроется в сетях питания и транзисторах, которые перегорают. Из-за этого страдает система самонаведения и снижается количество попаданий, требуется большее количество снарядов. При этом украинские военные техники заверяют, что «это простая электрическая проблема, и её, безусловно, легко решить, если у вас есть вся документация по схемам подключения».

Süddeutsche Zeitung сделало официальный запрос в федеральное Министерство обороны Германии относительно техобслуживания систем Gepard, там, однако, его переадресовали производителю — Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Газета до сих пор не получила ответа. По информации, доступной немецкой газете, с каждой поставляемой единицей техники должны поставляться запчасти на 30 дней ведения боевых действий, что «не так уж и много в этой войне на истощение». При этом всего на Украину было поставлено 46 немецких ЗСУ Gepard и ещё 30 бывших нидерландских ЗСУ Cheetah, экспортной версии установок Gepard, которые купили США у Иордании. «Запросы Пентагона и назначенного Вашингтоном посредника о том, поставлены ли уже эти «Гепарды», остались без ответа», — уточняет Süddeutsche Zeitung.

Пытаясь найти причины с задержками поставок запчастей и схем, немецкая газета указывает, что «запчастей не хватает и их нельзя поставить быстро даже из Германии», так как «бундесвер в 2010 году отказался от Gepard — и даже производство снарядов было остановлено». Компании Rheinmetall потребовалось несколько месяцев, чтобы восстановить производство и ремонт данного вида техники.

При этом немецкие ЗСУ — «особенно важны, поскольку при себестоимости боеприпасов в 560 евро за штуку применение Gepard существенно дешевле в сравнении с другими системами». Современные системы ПВО используются лишь вокруг Киева, остальная часть страны должна рассчитывать как раз на системы, подобные Gepard, потому что «боеприпасов настолько же мало, насколько они дорогие». Например, один залп американской системы Patriot стоит $4 млн, а один Stinger — около $500 тыс.

Западные военные аналитики указывают, что Украина только за семь месяцев 2022 года потеряла по самым скромным подсчётам более 650 танков и 4 тыс. других единиц техники, при этом полноценно восполнить парк техники страна не в состоянии. В это же время Россия «перестроила свою экономику и увеличила производство военной продукции, по оценкам американских чиновников, Россия сейчас производит не менее 200 новых танков в год и 2 миллиона артиллерийских снарядов — вдвое больше, чем до начала кампании». Один военный бюджет России в два раза больше всего бюджета Украины, и поэтому для Киева «ремонт техники ещё более значим».

«Но ремонт сложной западной техники и, видимо, конкретно военной техники из Германии особенно трудоёмок и долог». Всё те же депутаты бундестага Себастьян Шефер и Андреса Шварц указывают, что украинцы жалуются на ремонт техники в Германии, в то время как американцы наладили техобслуживание на Украине. «По словам украинцев, когда предстоит ремонт или заказаны запчасти, из Германии нет информации о том, когда будет возвращена отремонтированная оборонная техника или когда прибудут запчасти», — цитирует Шефера Süddeutsche Zeitung. Как на ориентир для немцев Шефер указывает на американцев, чьё вооружение ремонтируется «самое долгое три недели», в то время как «ремонт немецкой техники может тянуться месяцы».

В качестве причины такой оперативности американцев и медлительности немцев газета указывает договоры между США, Польшей и Украиной. «США с осени 2022 года поддерживают ремонтную базу в Польше», кроме того, Вашингтон «подписал соглашения с украинскими компаниями, чтобы они могли производить основные запасные части по лицензии для поставляемой из США техники». Несмотря на все попытки Берлина организовать нечто подобное между немецкими компаниями и Украиной, все проекты пока остаются на бумаге.

Так, ещё в мае Германия, Укроборонпром и Rheinmetall объявили об организации совместного ремонтного производства на западе Украины с возможностью в будущем прямой сборки, например, танков Fucks и Panther. Центр всё ещё не работает, хотя первоначальным сроком был конец лета. Аналогичная ситуация и с центрами технического обслуживания в Румынии и Польше — организационные работы всё ещё продолжаются. Западная пресса также сообщает о серьёзных разногласиях между Варшавой и Берлином. Первая обвиняет немецкие Rheinmetall и KMW в том, что они «не желают делиться знаниями о новых моделях Leopard», а второй в ответ указывает на то, что «финансовые запросы Варшавы слишком высоки».

Единственный работающий центр немцев находится в Литве и ремонтирует только современные танки Leopard-2. Украинские военные техники пока что применяют «импровизацию» при ремонте Gepard, но подчёркивают, что «это не долгосрочное решение». Запасы подходящих транзисторов подходят к концу, и они не производятся. Поэтому украинские техники уповают на скорую помощь из Германии и отмечают, что «у них нет ничего, что могло бы заменить Gepard» в обороне воздушного пространства.