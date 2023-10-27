Обозреватель AC: Байдену не удаётся объяснить американцам, зачем Америке нужен опосредованный конфликт с Россией

Хотя Байден не может перестать говорить об Украине, однако ему не удаётся объяснить своим согражданами, зачем Америке нужен опосредованный конфликт с Россией, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. Как отмечает автор, американцы всё чаще просят своего лидера прекратить выбрасывать их деньги на этот конфликт, который может привести США к прямому военному столкновению с вооружённой ядерным оружием Россией.

Президент США Джо Байден не может объяснить американцам, зачем Америке нужен опосредованный конфликт с Россией, пишет в своей статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.



По его словам, американский лидер не может перестать говорить об Украине. Три недели назад, после того как конгресс США не включил деньги для Киева в законопроект о временном бюджете, он заявил: «Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку».



Однако люди, перед которыми у Байдена есть обязательства, — это его соотечественники, которые расплачиваются по счетам и рискуют потенциальными последствиями украинского конфликта, в частности его эскалацией. Вот почему они всё чаще просят его прекратить выбрасывать их деньги на этот опосредованный конфликт, который может привести Америку к прямому военному столкновению с вооружённой ядерным оружием Россией.



На прошлой неделе Байден по возвращении из Израиля затеял немного иную игру. Зная о невероятной политической поддержке израильтян в США, он в ходе своего выступления намеренно присовокупил Украину к нынешнему конфликту на Ближнем Востоке.



При этом сам Байден признал, что «ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы». В конце концов, Россия — это крупная ядерная держава, обладающая к тому же обычными вооружениями, а ХАМАС — нет. Американский лидер при этом прибегнул к ханжеству, чтобы оправдать «гиперопосредованный» конфликт с Россией.



«История научила нас тому, что, когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, они вызывают ещё больший хаос, смерть и новые разрушения», — заявил новообретённый друг наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.



Тут, как отмечает автор, можно вспомнить времена, когда Вашингтон поддерживал не только кровавую агрессию Саудовской Аравии против Йемена, но и вторжение иракского лидера Саддама Хусейна в Иран. При этом США сами развязывали собственные неспровоцированные и неоправданные войны, среди последних случаев — против Югославии, Ирака и Ливии.



«К сожалению, за последние два десятилетия США вызвали гораздо «больше хаоса, смертей и разрушений», чем Россия, Китай, Иран и Северная Корея, вместе взятые», — отмечает автор.



Именно ложь Вашингтона, его политические шаги, в том числе расширение НАТО к границам России и поддержка «цветных революций» в соседних с ней странах, помогли превратить Москву в противника.



Нынешние поставки Киеву высокотехнологичной военной техники союзников повысили боеспособность Украины, но современное «чудо-оружие» не принесёт победы. Всё большие военные возможности, предоставленные союзниками, вероятно, лишь отсрочили окончательный исход.



И общий настрой в Вашингтоне и Брюсселе уже стал негативным. Если год назад Запад после обильных вливаний в Украину денег и оружия, благодаря которым прошлой весной Киеву удалось вернуть часть территорий, надеялся на победу над Россией, то недавнее «контрнаступление» Украины закончилось провалом: за минимальные приобретения Киеву пришлось дорого заплатить потерями как в живой силе, так и в военной технике.



Киев вряд ли сможет себе позволить восполнить свои кадровые потери. Население Украины, которое и так значительно меньше населения России, ещё больше сократилось из-за исхода миллионов беженцев. В стране широко распространено уклонение от призыва. Более того, у самых ярых военных сторонников Киева осталось мало вооружений, в том числе артиллерии и соответствующих боеприпасов, возможно, самого важного оружия в этом конфликте. Всё чаще появляются намёки на то, что официальные лица союзников признают необходимость переговоров.



Зеленский отверг такой курс, и эта позиция отражает украинское общественное мнение. Но никто не верит в то, что Украина сможет победить в одиночку. Если поддержка союзников будет недостаточной, то только эскалация — их официальное вступление в этот конфликт — может обеспечить Киеву победу. Это, однако, будет потенциально самоубийственным шагом, который признаётся таковым даже большинством членов внешнеполитической элиты США.



У США нет серьёзных, а тем более жизненно важных интересов, оправдывающих такой курс, отмечает автор. Некоторые американцы все ещё хотят ослабить Москву, сражаясь до последнего украинца. Например, сенатор Митт Ромни назвал американскую помощь Киеву «чрезвычайно мудрыми инвестициями». Однако использовать украинцев в качестве пушечного мяса — сомнительная моральная затея. Продолжающийся конфликт является, вероятно, гораздо более дестабилизирующим и опасным, чем победа России, пишет автор.



«Более того, усиливать враждебность государства, обладающего ядерным оружием, и тем самым подталкивать его правительство, которое когда-то смотрело на Запад, в сторону Китая, Северной Кореи и Ирана, является геополитической глупостью», — считает Бэндоу.



Вашингтон и европейцы должны предложить новую систему безопасности, которая уважает украинский суверенитет, но допускает украинский нейтралитет. Им следует поговорить с Россией о восстановлении мира и стабильности, продемонстрировав готовность вернуть замороженные активы и отменить санкции.



В завершение автор отмечает, что западные страны никогда бы не потерпели от России такого обращения, какого она удостаивается от них. Так, в 1962 году Вашингтон «едва не разжёг ядерную войну», чтобы остановить военную экспансию Советского Союза на соседнюю с США Кубу.



«Без изменения курса западной политики в отношении Украины возгорание на этот раз может быть полным», — предупреждает Бэндоу.