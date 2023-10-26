Потери личного состава на фронте с украинской стороны очень высоки, поэтому растут и размеры взяток за освобождение от мобилизации, и показатели непопулярности конфликта, полагает польский журналист Збигнев Парафянович. В интервью RMF24 он указал на то, что в прифронтовых регионах усталость от конфликта налицо — уже меньше половины граждан выступают за продолжение сражений.

По разным оценкам, Россия сосредоточила на территории Украины от 300 до 400 тыс. солдат, сообщает RMF24. «Максимальный мобилизационный объём Украины — это полмиллиона, более того, это не постоянная цифра. Мобилизационные проблемы в последнее время стали очень насущными», — объяснил радиостанции аналитик и журналист Збигнев Парафянович.

Эксперт в связи с этим напомнил о большом количестве подлежащих призыву украинских мужчин, которые бежали от конфликта в такие страны, как Польша, Германия, Великобритания или Австрия. Парафянович уверен, что главная причина такого состояния дел — коррупция, царящая в военкомате. Он объясняет, что на Украине существует понятие «белого билета» — взятки, которую надо дать врачу за то, чтобы быть освобождённым от мобилизации. Несколько месяцев назад это обходилось в $5 тыс., сейчас это уже $20 тыс.

Одновременно Парафянович признаёт, что показатель смертности на фронте очень высок. По неофициальным данным, под Бахмутом это 30% личного состава частей. «Это просто-напросто очень грязная война, не зрелищная. Такая, где погибают в окопе от гранаты, сброшенной с дрона. Именно в этом смысле этот конфликт становится не особо популярным в украинском обществе», — поясняет он.

В беседе журналист указывает на то, что если в масштабах всей Украины ещё больше половины общества будет выступать за продолжение сражений и против территориальных уступок, то в прифронтовых регионах, таких как Запорожье, Харьковская область или Донбасс, люди уже явно устали от конфликта. «В Харьковской области есть такие регионы, где менее половины респондентов отвечают положительно на вопрос, стоит ли продолжать борьбу», — добавляет он.

Более того, сами США рассматривали возможность прекращения огня в российско-украинском конфликте путём переговоров, но украинская администрация не восприняла эту идею положительно. Парафянович объясняет, что если бы Владимир Зеленский дал своё согласие на прекращение огня, то он потерял бы значительную часть общественной поддержки и, возможно, тем самым шансы на переизбрание. Не исключено, что в поиске путей прекращения конфликта Зеленский намерен сделать ставку на Германию, в лице которой он видит европейского лидера. Однако польский аналитик уверен, что такой союз не принесёт ожидаемых результатов и не будет выгоден для Украины. «У меня есть сомнения на этот счёт, потому что до сих пор при заключении соглашений с Германией украинцы просто-напросто проигрывали геополитике», — резюмирует он.