Forbes: за последние дни ВСУ потеряли сразу три танка «Леопард 2»

За последние несколько дней Украина потеряла в боях сразу три немецких танка «Леопард 2». Как пишет Forbes, для ВСУ это самая тяжёлая потеря западных боевых машин с начала июня, когда киевские войска только развернули долгожданное контрнаступление по нескольким направлениям.

За последние дни украинская армия потеряла три драгоценных танка «Леопард 2». Как пишет Forbes, по словам аналитика разведданных из открытых источников Эндрю Перпетуа, ролики, гуляющие по интернету на этой неделе, похоже, подтверждают уничтожение трёх боевых машин.

Для ВСУ это самая тяжёлая потеря западных танков с начала июня, когда киевские войска только развернули долгожданное контрнаступление по нескольким направлениям. Однако резкий рост потерь идёт вразрез с сообщениями о том, что Украине удалось сберечь почти весь парк западных танков, который на данный момент включает 40 «Леопардов 2A4» немецкого производства и 21 «Леопард 2A6», несколько десятков «Леопардов 1A5», 10 Strv 122 из Швеции, 14 «Челленджеров 2» из Великобритании и 31 М-1А1 американского производства.

Как отмечает издание, трудно сказать, почему потери резко возросли в последние дни, но вполне возможно, что утрата трёх «Леопардов 2A4» в основном от ударов российских беспилотников говорит о более активном их использовании. Похоже, что 33-я механизированная бригада, единственная в составе ВСУ использующая «Леопарды 2А4», в последнее время ведёт самые тяжёлые бои на мелитопольском направлении.