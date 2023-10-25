Экс-аналитик ЦРУ: Abrams ничего не изменят для Украины — в их положении танки бесполезны

Поставка танков Abrams никак не поможет Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру. Их трудно обслуживать, у ВСУ нет времени на обучение, а современные беспилотники обнаруживают и уничтожают танки за считанные минуты. Проблема Украины заключается в нехватке профессиональных бойцов: за 20 месяцев ВСУ «потеряли костяк подготовленных кадров», восстановить который практически невозможно.

Сперва я хотел бы поговорить о российско-украинском конфликте. 31 танк Abrams прибыл на Украину, но мы получаем неоднозначную реакцию. Один из политиков в Киеве по имени Алексей Гончаренко сказал: «Мы очень благодарны Соединённым Штатам за эту поставку, но эти танки ничего не изменят». Как вы считаете, почему он так думает? Может быть, слишком мало, слишком поздно, и, по сути, война идёт к концу? Они осознали, что эти танки значительно более уязвимы, чем они ожидали? Как вы полагаете, что он думает по этому поводу?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Во-первых, их трудно обслуживать. Во-вторых, необходимо иметь правильно обученные танковые экипажи. У них нет времени для прохождения обучения на этих танках. И если вы можете выехать на нём со стоянки, это ещё не значит, что вы знаете, как управлять им в боевых условиях.

Но, что ещё более важно, у них уже почти пятимесячный опыт попыток подойти к российским оборонительным линиям, и русские подрывают каждый танк, который приближается к этим линиям. Ни один танк не прорвался. Так что с появлением современных средств разведки и наблюдения танки, похоже, становятся неактуальным оружием.

Раньше, во времена Второй мировой войны, их можно было услышать и, возможно, если у вас были самолёты, увидеть, но точно определить их местонахождение в реальном времени было сложно. Теперь это не составляет труда. Беспилотник может предоставить точные координаты, а затем дело за артиллерийским ударом или за беспилотником, который уничтожит танк. Так что он прав: эти танки ничего не изменят.

Украина потеряла костяк подготовленных кадров. И восполнить эту потерю можно только за счёт новобранцев, прошедших углублённую подготовку. Но даже после этого, когда они заканчивают обучение, они всё ещё неумелые солдаты без боевого опыта. Они по-прежнему зелёные и по-прежнему будут совершать ошибки. У России такой проблемы нет. Так что Украина находится в крайне невыгодном положении.

Дата выхода в эфир 24 октября 2023 года.