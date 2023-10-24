«Застряли в пузыре» — основатель Левой партии Германии осудил немецких политиков за ошибочную оценку украинского конфликта

В своей оценке событий на Украине немецкие политики «застряли в пузыре», заявил в интервью Westend Verlag бывший председатель СДПГ и Левой партии Германии Оскар Лафонтен. Они зашли так далеко, что говорят, что Россия одна виновата в сложившейся ситуации, отрицая роль расширения НАТО на восток, а также переворота в Киеве в 2014 году. И они не пойдут на попятную, ведь для этого им придётся признать, что всё, что они говорили до этого, чушь.

У меня к вам вопрос, господин Лафонтен. Несущие за всё это ответственность политики, представители власти игнорируют эти обстоятельства (связанные с началом украинского конфликта. — ИноТВ ) или они их понимают, но ведут нечестную игру?

ОСКАР ЛАФОНТЕН, бывший председатель СДПГ и Левой партии Германии: Я считаю — и у меня, как и у госпожи Кроне-Шмальц, была возможность обсудить это с некоторым людьми, — что они просто застряли в своём пузыре. Мы это можем иногда наблюдать сами за собой: когда ты двигаешься определённым курсом, не отклоняясь от него.

Они зашли так далеко, что теперь говорят, что Россия одна виновата в сложившейся (на Украине. — ИноТВ) ситуации. Теперь же они не могут изменить направление. Не готовы даже повторять заявления Столтенберга о том, что всё не совсем так просто. Что определённую роль в произошедшем сыграло расширение НАТО на восток, а также переворот в Киеве в 2014 году.

Такая смена курса дастся тяжело тем, кто до сих пор выступал своего рода спикером всего этого антироссийского движения. Они теперь должны признаться, что всё, что они говорили до этого, было чушью. И они этого, конечно же, не сделают.

Но всё это второстепенные вещи. Важно, чтобы немецкие политики просто-напросто сменили курс, потому что, если они этого не сделают, повторюсь, мы нанесём самим себе колоссальный вред. Речь идёт о том, чтобы стать «понимающими Германию» и представлять интересы немецкого населения.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.