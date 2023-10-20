Newsweek: поставленные Киеву «Абрамсы» лишь добавят хлопот для ВСУ и станут целями для ВС России

Прибывшие на Украину танки «Абрамс» американского производства лишь создадут больше проблем для ВСУ, чем принесут пользы украинцам на поле боя, пишет Newsweek. Количество танков, сроки их поставок и проблематичная логистика свели на нет большую часть той помощи, которую танки могли бы оказать Киеву. Кроме того, обладающие ограниченной мобильностью тяжёлые боевые машины появились в сезон ухудшения погодных условий и теперь рискуют увязнуть в грязи.

Последние из предоставленных США танков «Абрамс» добрались до Украины и готовы выступить на поле боя, однако они вряд ли смогут обеспечить Киеву значительные территориальные завоевания, которых не удалось достичь ВСУ в ходе их многомесячного контрнаступления, пишет Newsweek.

Первые «Абрамсы» из долгожданной партии боевых машин прибыли на Украину в конце сентября, а оставшиеся танки поступят в распоряжение ВСУ уже на следующей неделе, подтвердили американские военные. По словам представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, все украинские бойцы, прошедшие обучение на танках американского производства, вернулись на Украину. Поставка военной техники также включает в себя боеприпасы и запасные части. О'Доннелл отметил, что отныне Киев должен определить, когда и где применить поставленные танки.

Хотя «Абрамсы» действительно дают украинским вооружённым силам ценный импульс для общевойсковых манёвров против России, некоторые западные эксперты и украинские официальные лица считают, что их количество, сроки поставок и проблематичная логистика теперь сводят на нет большую часть той помощи, которую танки могли бы оказать Украине. По мнению западных аналитиков, «Абрамсы» создадут больше хлопот для ВСУ, чем принесут пользы, подчёркивает Newsweek.

Тем не менее этого недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию на поле боя. Теперь ВСУ будет необходимо наладить новые линии снабжения боеприпасами и запчастями, а также обеспечить достаточное количество бензовозов для украинских экипажей «Абрамсов». Всё это создаст не только проблемы для цепочки поставок, но и сделает американские танки привлекательными целями для российской артиллерии и беспилотников, указывает автор статьи.

Военные эксперты уже давно выявили в «Абрамсах» несколько качеств, которые делают основной боевой танк США менее подходящим для нужд ВСУ. Он намного тяжелее, чем российские аналоги и модели советской эпохи, которые использовала Украина. В этой связи украинскому военному руководству необходимо будет убедиться, что поставленная военная техника будет способна пересекать мосты, не предназначенные для танков такого веса, а также следить за поддержанием в достаточном количестве запасов топлива.

Кроме того, последние из поступивших в распоряжение украинской армии танки появятся в период сезона грязи и ухудшения погодных условий, что уже начинает сказываться на линии фронта. По мнению аналитиков, тяжёлые «Абрамсы» с «ограниченной мобильностью» увязнут в грязной местности, и ВСУ понадобятся бронированные эвакуационные машины, чтобы вытащить их из грязи — при условии что экипаж танка не окажется под обстрелом, завершает Newsweek.