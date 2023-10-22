Merkur: США опоздали с поставкой Abrams на Украину

Американцы поставили Украине свои танки Abrams слишком поздно, пишет Merkur. Сейчас они уже не смогут повлиять на ход контрнаступления, да и количество их очень небольшое. К тому же западные аналитики выявили ряд характеристик, которые делают эти машины непригодными для ведения боя на Украине. В частности, их слишком большой вес и крайне высокий расход топлива, рассказывает немецкое издание.

Ещё в январе США обещали поставить Украине свои танки Abrams, напоминает Merkur. Вместе с бронетехникой из Великобритании и Германии они должны были сыграть ключевую роль в контрнаступлении Киева, но первая партия машин прибыла только в сентябре, а остальная часть — ещё позже. И эксперты считают, что Запад опоздал. Из-за ограниченного количества «абрамсов» (всего 31 штука), самого графика поставок и проблем с логистикой они не позволят добиться желаемого эффекта на поле боя.

Это признают и в самом Киеве, но рассчитывают, что технику получится применить в следующем году. Специалисты также отмечают, что понадобится время, прежде чем танки получится отправить в бой. Сначала украинцам нужно будет обеспечить для них пути подвоза боеприпасов, запасных частей и топлива.

К тому же ухудшающиеся погодные условия ограничивают манёвренность «абрамсов», продолжает Merkur. Они могут застрять в грязи, а для того, чтобы их вытащить, нужно будет задействовать тягачи, что крайне опасно на фоне непрекращающихся обстрелов.

Западные аналитики в целом уже давно выявили у Abrams ряд характеристик, которые делают его неподходящим для ведения боя на Украине. В частности, слишком большой вес, из-за которого некоторые мосты могут его не выдержать. К тому же у американского танка крайне высокий расход топлива, а с обеспечением постоянного снабжения на фоне боевых действий могут возникнуть трудности.