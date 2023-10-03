La Dépêche: ни количества, ни качества — Запад продолжает слать на Украину устаревшую технику в недостаточных объёмах

Американские танки M1A1 Abrams, поставки которых на Украину начались на этой неделе, не являются ни самой современной, ни самой производительной техникой, имеющейся в наличии у США, констатирует La Dépêche. Как отмечает издание, Запад и раньше посылал Киеву устаревшие модели вооружений, поскольку не имеет достаточного количества новой техники. Объёмы поставок военной помощи так же слишком незначительны для обеспечения перелома в ходе конфликта, говорится в статье.

На этой неделе Украина начала получать от США давно обещанные танки M1A1 Abrams, которые нужны ВСУ для укрепления своих оборонительных рубежей перед зимой, пишет La Dépêche. Тем не менее эта техника не является ни самым производительным, ни самым современным вооружением, которым обладают США, отмечает издание.

Более того, это не первый случай, когда украинцы получают устаревшее военное вооружение. Так уже было с французскими танками AMX 10 RC, британскими Challenger 20 или немецкими Leopard 2, которые, хотя и обладают хорошими характеристиками, теряют позиции с годами.

Помимо прочего, как уточняет заместитель директора французского Института международных и стратегических отношений Жан-Пьер Мольни, танки Abrams «потребляют огромное количество топлива», а также дóроги и сложны в обслуживании.

Как поясняет издание, Запад поставляет Киеву устаревшую технику не из-за нежелания отправлять более современные модели, а по причине того, что не имеет новых вооружений в достаточном количестве. Будь то американские, французские или немецкие танки, поставляемые на Украину, все нуждаются в модернизации.

Однако это не главная проблема для украинской армии, которая в первую очередь нуждается в большом количестве военной техники, пишет газета. Как объясняет международный эксперт по бронетехнике Марк Шассиллан, 31 танка Abrams, поставленного на этой неделе, далеко не достаточно, чтобы переломить ход конфликта: для достижения решающего эффекта потребуется, по оценкам специалиста, 300 танков.

Чтобы поставлять Украине более современную технику и в больших объёмах, западным странам пришлось бы возобновить производство некоторых моделей. Но стоимость таких усилий чрезвычайно высока. По оценкам экспертов, для производства одного танка требуются инвестиции в размере €5 млн, и ни один союзник Киева сегодня на это не согласится. Решение проблемы, по мнению специалистов, могло бы заключаться в объединении производственных мощностей на европейском уровне.